5033 test,17 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 5033 test yapıldı, 16'sı yerel 17 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5033 olduğunu, 17'si yerel 17 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 17 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 5 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
14 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5033
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : yok
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 55
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 472.145
Toplam Vaka Sayısı: 3054
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2338
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 696
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 153
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 532
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 19
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
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