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SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

5033 test,17 pozitif vaka

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Bakan Pilli: "Toplam 5033 test yapıldı, 16'sı yerel 17 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi taburcu edildi"  
5033 test,17 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 5033 test yapıldı, 16'sı yerel 17 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi taburcu edildi"  

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5033 olduğunu, 17'si yerel 17 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 17 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 5 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

14 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5033 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  yok  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 16 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 55 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 472.145 

Toplam Vaka Sayısı: 3054 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2338  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 696 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 153 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 532 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 19 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

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