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6 Bin 839 çalışana 7 milyon 866 bin TL destek ödemesi yapıldı

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6 Bin 839 çalışana 7 milyon 866 bin TL destek ödemesi yapıldı
6 Bin 839 çalışana 7 milyon 866 bin TL destek ödemesi yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hak sahibi 6 bin 839 çalışana, 7 milyon 866 bin TL ücret destek ödemesi yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinde çalışanlara; iş yerlerinin kapalı kaldığı süreler çerçevesinde 24 Mart tarihinde 1500 TL ve 1000 TL ücret desteği yapıldığı kaydedildi.

Başvuru ve kayıt aşamasında yapılan hatalı işlemlerden dolayı, bu ücret desteğinden yararlanamayan çalışanlara Bakanlık tarafından ek süre tanındığı belirtilen açıklamada, tanınan kayıt düzeltme süresi sonunda, düzeltme işlemini tamamlayan çalışanlara bugün ücret destek ödemelerinin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu çerçevede 4 bin 784 kişiye 1000 TL, 2 bin 55 kişiye 1500 TL olmak üzere hak sahibi 6 bin 839 çalışan için toplam 7 milyon 866 bin 500 TL ödeme yapıldığı bildirildi. Açıklamada, bugün yapılan bu ücret destek ödemesi ile birlikte 2021 yılı için toplam 45 bin 567 çalışana 55 milyon 128 bin TL ücret destek ödemesi yapıldığı kaydedildi. 

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