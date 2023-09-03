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6. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali 5 Eylül Salı akşamı başlıyor.

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Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD)’dan yapılan açıklamaya göre, 1-4 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan festival, 5-7 Eylül tarihlerine ertelendi.
6. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali 5 Eylül Salı akşamı başlıyor.

Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD)’dan yapılan açıklamaya göre, 1-4 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan festival, 5-7 Eylül tarihlerine ertelendi.

Festival Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD) ev sahipliğinde, Lefke Belediyesi katkıları, Alpcans ana sponsorlunda ve Doğancı Kooperatif Kredi Şti’nin destekleri ile gerçekleşecek.

5 Eylül Salı Niyal Öztürk & Atina Malta, 6 Eylül Çarşamba Lefkoşa Belediye Orkestrası “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri ile  “Elye’de Zaman Yolculuğu” defile, 7 Eylül Perşembe, "Kıbrıs Müzik Yolcuları&Meryem Yurdaer" ve  "Ahmet Evan Konseri" yer alacak.

DOKAD Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, 6. Doğancı Karpuz, Kültür ve Sanat Festivali'nde halk dansları ve modern dans gösterileri, jimnastik gösterileri, konserler gibi bir çok etkinliğin yer alacağı ayrıca festival boyunca ücretsiz çocuk oyun alanlarının bulunacağı, sevimli maskotlar ve palyaçolar ile de çocukların eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesini hedeflendiği belirtildi.

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