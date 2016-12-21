 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.544
  • Altın 127,816
  • Dolar 3,5156
  • Euro 3,6734
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACan Dündar hakkında yakalama kararı!

6 milyar yaşındaki yıldız etrafındaki gezegenleri yutuyor

»
6 milyar yaşındaki yıldız etrafındaki gezegenleri yutuyor
Bilim insanları, Güneş’in ikiz kardeşini buldu

Bilim adamları, Dünya’dan 300 ışık yılı uzaklıkta Güneş’e çok benzeyen ve çevresindeki gezegenleri “yiyen” bir yıldız keşfetti.

“Astronomy and Astrophysics” dergisinde yayımlanan çalışma, Güneş’e “ikiz kardeşi kadar” benzeyen ve 6 milyar yaşında olduğu sanılan HIP 68468 adlı yıldızın, çevresindeki gezegenleri kendisine çekerek yuttuğunu ortaya koydu.

Çalışmayı yürüten uluslararası ekipten Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Jacob Bean, “Elde edilen bulgular, yakın gelecekte bir gün Güneş’in de Dünya’yı içine çekerek yok edeceği anlamına gelmiyor. Ancak yıldız sistemlerinin, gezegen sistemleri için benzer etkilere sahip olabileceğini görmemizi sağlıyor” dedi.

Yale Üniversitesi’nden Debra Ficher, “Bilgisayar simülasyonları, günümüzden milyarlarca yıl sonra, Merkür’ün gezegenler arası kütle çekim gücünün birikmesi sonucu Güneş tarafından yutulacağını gösteriyor” ifadesine yer verdi.

HIP 68468 yıldızının yörüngesindeki gezegenleri yemesinin de bunun bir örneği olduğunu söyleyen Ficher, “Keşif, gezegen sistemlerinin şekillenmesi hakkındaki anlayışımızı derinleştiriyor” yorumunu yaptı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Super Mario Run iPhone ve iPad’e geldi!16 Aralık 2016 Cuma 22:30
  • WhatsApp’a gönderinizi tek tıkla silme özelliği geliyor16 Aralık 2016 Cuma 13:23
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell “Yılbaşı Şenliği” ile T70 kazandırıyor!16 Aralık 2016 Cuma 12:22
  • Türkiye'nin yarısı internet kullanmıyor16 Aralık 2016 Cuma 10:04
  • Göktaşlarını nükleer silahla vurma önerisi15 Aralık 2016 Perşembe 22:30
  • Google'ın '2016'da en çok arananlar' listesinde "Tanka nasıl çıkılır?" sorusu da var15 Aralık 2016 Perşembe 00:30
  • iPhone 6s modelleri toplatılabilir!14 Aralık 2016 Çarşamba 22:22
  • Evinizde eski iPhone varsa 23 bin Dolara satabilirsiniz!14 Aralık 2016 Çarşamba 21:21
  • Küba, Google ile anlaştı!14 Aralık 2016 Çarşamba 14:02
  • Dünyanın ne kadarı internete bağlı?14 Aralık 2016 Çarşamba 13:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti