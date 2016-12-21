6 milyar yaşındaki yıldız etrafındaki gezegenleri yutuyor

Bilim insanları, Güneş’in ikiz kardeşini buldu

Bilim adamları, Dünya’dan 300 ışık yılı uzaklıkta Güneş’e çok benzeyen ve çevresindeki gezegenleri “yiyen” bir yıldız keşfetti.

“Astronomy and Astrophysics” dergisinde yayımlanan çalışma, Güneş’e “ikiz kardeşi kadar” benzeyen ve 6 milyar yaşında olduğu sanılan HIP 68468 adlı yıldızın, çevresindeki gezegenleri kendisine çekerek yuttuğunu ortaya koydu.

Çalışmayı yürüten uluslararası ekipten Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Jacob Bean, “Elde edilen bulgular, yakın gelecekte bir gün Güneş’in de Dünya’yı içine çekerek yok edeceği anlamına gelmiyor. Ancak yıldız sistemlerinin, gezegen sistemleri için benzer etkilere sahip olabileceğini görmemizi sağlıyor” dedi.

Yale Üniversitesi’nden Debra Ficher, “Bilgisayar simülasyonları, günümüzden milyarlarca yıl sonra, Merkür’ün gezegenler arası kütle çekim gücünün birikmesi sonucu Güneş tarafından yutulacağını gösteriyor” ifadesine yer verdi.

HIP 68468 yıldızının yörüngesindeki gezegenleri yemesinin de bunun bir örneği olduğunu söyleyen Ficher, “Keşif, gezegen sistemlerinin şekillenmesi hakkındaki anlayışımızı derinleştiriyor” yorumunu yaptı.