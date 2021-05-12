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SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

6305 test yapıldı, 19'u yerel 31 pozitif vaka

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"Toplam 6305 test yapıldı, 19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi" 
6305 test yapıldı, 19'u yerel 31 pozitif vaka

"Toplam 6305 test yapıldı, 19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6305 olup, 19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlanmış 43 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 19 kişi ise yerel vakadır. 

10 kişi Lefkoşa, 1 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-3 / Yenikent-1 / K.kaymaklı-3 / Değirmenlik-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Ortaköy-1 

Girne 

Girne Merkez-2 / Dikmen-2 / Çatalköy-2/ Zeytinlik-1 

Gazimağusa 

Yeniboğaziçi-1 

Güzelyurt 

Aşağı Bostancı-1 


12 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6305    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 31 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 19 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.082.542 

Toplam Vaka Sayısı: 6781 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6251 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 497  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 423  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 32 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 412 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1055 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3062

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