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64 yıl sonra bir ilk: Nobel Ödül Töreni salgın nedeniyle iptal edildi

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64 yıl sonra bir ilk: Nobel Ödül Töreni salgın nedeniyle iptal edildi
64 yıl sonra bir ilk: Nobel Ödül Töreni salgın nedeniyle iptal edildi

Nobel Ödül Töreni, 1956’dan bu yana ilk kez bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenmeyecek.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak görülen ve her yıl aralık ayının ikinci haftasında İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen Nobel Ödül Töreni'nin, 64 yıl sonra ilk kez bu yıl salgın nedeniyle gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu.

Ödülleri dağıtan Nobel Vakfı tarafından yapılan açıklamada, ödüle layık görülenlerin açıklanacağı ancak ödüllerinin ‘yeni bir şekilde’ takdim edileceği belirtildi. Kazananların kendi ülkesinde ya da ülkelerinin elçiliklerinde ödülü alması gibi formüller üzerinde durulduğu kaydedildi.

Vakıf Başkanı Lars Heikensten“Bu, herkesin bazı tavizlerde bulunması ve tamamen yeni olan şartlara adapte olması gereken özel bir yıl” açıklamasını yaptı.

Daha önce de tecavüz skandalı erteletmişti

Daha önce de 2018 yılında, Nobel Edebiyat Ödülü veren İsveç Akademisi üyesi şair Katarina Frostenson'un kocası Jean-Claude Arnault'un cinsel saldırı ve bilgi sızdırma suçlarını işlemesi nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesi ertelenmişti.

Nobel Ödül Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin Macaristan’daki varlığını protesto amacıyla iptal edilmişti. Tören 1. ve 2. Dünya savaşları sırasında da yapılmamıştı.

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