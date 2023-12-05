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671 Gündür kaçaktı... "Söyleyecek bir şeyim yok"

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Cürümleri Önleme Şubesinin devriyede olduğu bir esnada ülkede kaçak kaldığı tespit edilerek, tutuklanan Bangladeşli R.S mahkemeye çıkarıldı.
671 Gündür kaçaktı... "Söyleyecek bir şeyim yok"

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Karadayılar olguları aktardı. 

Polis, 4 Aralık 2023 tarihinde saat 18:30 raddelerinde İstanbul Caddesi Surlariçi Lefkoşa'da, Cürümleri Önleme Şubesinin devriyede olduğu bir esnada pasaport kontrolü için durdurduğu Lefkoşa'da sakin R.S'nin yapılan muhaceret kontrolünde 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren 671 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, İçişleri Bakanlığından gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade etti.

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 1 Şubat 2021 tarihinde 30 günlük vize ile ülkeye giriş yaptığını ve 2 yıl süreyle yasal hiçbir işlem yaptırmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının aleyhine getirilen davayı kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ise söyleyecek bir şeyi olmadığını beyan etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 
 

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