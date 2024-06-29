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7 kişi dolandırdı: Kaçak olduğu ortaya çıktı

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İskele'de 7 kişiyi dolandıran zanlı ülkede kaçak çıktı. Hem kaçak hem de hırsız olan şahıs tutuklandı.
7 kişi dolandırdı: Kaçak olduğu ortaya çıktı

06-10.06.2024 tarihleri arasında, Bangladeş’te bulunan ailelerine göndermek için, İskele’de yedi kişiden emaneten almış oldukları toplam 199,536.00 TL parayı, söz konusu şahısların ailelerine göndermeyerek tasarruflarına geçirerek hırsızlık yapma suçunda zanlı olarak aranmakta olan S.F. 28.06.2024 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında söz konu şahsın yapılan muhaceret kontrolünde ise ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

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