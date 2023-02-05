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72 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti!

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Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 72 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı. Sürücü, kaza sonucunda yaralandı.
72 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti!

Güzelyurt- Lefkoşa ana yolu üzerinde saat 15.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Ahmet Ömer Çağnan yönetimindeki GC 118 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında Tektaş isimli işletmeyi geçer geçmez direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attığı bildirildi.

Kaza sonucu yaralanan 72 yaşındaki araç sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.

Polisin soruşturması sürüyor.

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