72 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti!

Güzelyurt- Lefkoşa ana yolu üzerinde saat 15.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Ahmet Ömer Çağnan yönetimindeki GC 118 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında Tektaş isimli işletmeyi geçer geçmez direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attığı bildirildi.
Kaza sonucu yaralanan 72 yaşındaki araç sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.
Polisin soruşturması sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.