8,8'lik depremin ardından Severo-Kurilsk kentinin bir kısmı sular altında kaldı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Rus ve Japonya başta olmak üzere onlarca ülke için tsunami uyarısı yapılırken, Severo-Kurilsk'in bir kısmı sular altında kaldı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Rus deprem otoriteleri, depremin merkez üssünün, Petropavlovsk-Kamçatski’nin 144 ila 161 kilometre doğu-güneydoğusunda, Pasifik Okyanusu’nda yer aldığını bildirdi. Sarsıntının derinliğinin 17 ila 32 kilometre arasında değiştiği ifade edildi. Depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

SON 73 YILIN EN BÜYÜĞÜ

Deprem, Kamçatka bölgesinde 1952 yılından bu yana kaydedilen en büyük sismik olay olarak değerlendirildi. Sarsıntının klasik bir subdüksiyon (dalma-batma) tipi deprem olduğu belirtilirken, kırılmanın yaklaşık 200 kilometrelik bir fay hattı boyunca derin deniz çukuru ekseni yönünde gerçekleştiği kaydedildi.

Depremden sonra bölgede, biri 7,9 şiddetinde olmak üzere 50’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar, önümüzdeki bir ay boyunca 7.5 büyüklüğüne kadar artçıların sürebileceğini bildirdi.

Yerel yetkilerden alınan bilgilere göre, depremin etkilediği bölgelerde birçok yerleşim yerinin tahliye edildiği öğrenildi.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Jeofizik Enstitüsü yetkilileri, depremin insan kaynaklı (teknolojik veya endüstriyel) değil, tamamen doğal nedenlere dayandığını açıkladı.

Güneş aktivitesindeki artışın yerkabuğu hareketlerini tetikleyebileceği ifade edilirken, deprem merkezinin 20 Temmuz 2025 ve 17 Ağustos 2024’teki büyük depremlerin fay hatlarına komşu bölgede yer aldığı vurgulandı.

Bilim insanları, sürpriz artçı sarsıntı beklemediklerini ancak artçıların sayıca fazla ve uzun süreli olabileceğini belirtti.

3 SAAT İÇİNDE TSUNAMİ UYARISI

ABD Tsunami Uyarı Sistemi,depremin ardından 3 saat içinde Rusya ve Japonya'nın bazı kıyılarında tehlikeli tsunami dalgaları oluşabileceğini duyurdu.

Uyarının ardından Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami izleme uyarısı yürürlüğe girdi.

Kısa süre sonra 4 metreyi bulan ilk dalgalar Kamçatka Yarımadası'na ulaştı.

Bölgesel yönetim, tüm birimlerin koordinasyonunu sağlamak üzere acil kriz masası kurdu. Afet Bakanı Sergey Lebedev, Petropavlovsk-Kamçatski’nin tsunami riski taşımadığını ancak sahil şeritlerinin acilen boşaltılması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki tüm iletişim altyapısının kısa sürede yeniden devreye alındığı ve ciddi bir kesinti yaşanmadığı bildirildi. Deprem nedeniyle kamu kurumlarında çalışma saatleri 13.00 itibarıyla sonlandırıldı.

Öte yandan, Kuril Adaları bölgesine üç tsunami dalgasının ulaştığı kaydedildi; üçüncü dalganın en şiddetlisi olduğu belirtildi. Bu dalga, limandaki tekneleri sürükleyerek boğaza taşıdı. Bölgeye ilişkin drone görüntüleri tsunami sonrası hasarı gözler önüne serdi. Görüntülerde, kıyı şeridindeki balık işleme tesisinin büyük ölçüde su altında kaldığı tespit edildi.

Severo-Kurilsk limanında yaklaşık 300 kişi tahliye edilirken, Kuril Adaları genelinde toplam 2 bin 700 kişi güvenli bölgelere nakledildi.

Valilik kaynakları, elektrik ve su altyapılarında ciddi hasar oluştuğunu, tüm elektrik sistemlerinin kesildiğini ve ancak Afet Bakanlığı’nın izniyle yeniden devreye alınacağını açıkladı.

Sahilde bulunan Rus Coğrafya Derneği kampı da tsunami dalgaları tarafından sürüklendi; kampta bulunan herkes kurtarıldı ancak yardım bekledikleri bildirildi.

Sahalin Bölge Savcılığı, afet sonrası sağlık hizmetleri, mal kaybı değerlendirmesi ve geçici barınma için bir kriz hattı kurdu. Sahilin çeşitli noktalarında suların yükselmesine rağmen, yetkililer bölgede can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Öte yandan, Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkenin doğu kıyıları ile Tayvan için sarı kodlu tsunami uyarısı yayımladı. ABD’nin Kaliforniya ve Oregon eyaletleri ile Hawaii için de tsunami alarmı verildi.

Meksika’dan Şili’ye, Ekvador’dan Peru’ya kadar birçok Latin Amerika ülkesinde de tsunami uyarıları yapıldı.

Filipinler’de ise kıyı bölgelerindeki halktan sahillerden uzak durmaları istendi. Endonezya’da 10 kıyı bölgesi için alarm verildi.

HALKA "KIYILARDAN UZAKLAŞMA" ÇARISI

Rusya'nın bölge valisi çok sayıda yaralının olduğunu duyurdu. Bir anaokulunun hasar aldığı belirtildi.

Kamçatka açıklarında meydana gelen depremin “son yılların en şiddetlisi” olduğunu belirten Rusya'nın bölge valisi, tsunami tehdidi ilan edildiğini duyurarak halkı kıyı şeridinden uzaklaşmaya çağırdı.

2000 kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk de boşaltıldı.

SEVERO-KURİLSK ŞEHRİNİN BİR KISMI SULAR ALTINDA KALDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka'daki depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldığını bildirdi.

FUKUŞİMA TAHLİYE EDİLDİ

Japonya acil durum uyarısı yaptı. Hükümet, kıyı bölgelerdeki halk için tahliye emri verdi. Uyarının ardından halk yüksek binaların çatısına çıkmaya başladı.

11 Mart 2011'deki 9.0 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve nükleer sızıntının meydana geldiği Fukuşima Nükleer Santrali de tahliye edilmeye başlandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Kamçatka’daki büyük depremin ülkenin kuzey bölgelerinde bile hissedildiğini belirtti. Hokkaido, Aomori, Miyagi, Iwate, Fukuşima, Ibaraki, Shizuoka ve Tokyo’ya komşu Kanagawa eyaletlerinde tsunami dalgalarının karaya ulaştığı kaydedildi.

Dalgaların yüksekliğinin 20 ila 50 santimetre arasında değiştiği, ancak 3 metreye kadar yükselebilecek yeni dalgaların beklendiği ifade edildi.

Japon Öz Savunma Kuvvetleri, tsunami rotasını izlemek üzere savaş uçakları, devriye uçakları ve helikopterlerle hava sahasını taramaya başladı. Bu görüntüler Japon televizyonlarında canlı yayınlandı.

BALİNALAR KARAYA VURDU!

Japonya’nın Chiba eyaletine bağlı Tateyama kentinde çok sayıda balina kıyıya vurdu.

Görüntüler, Rusya’nın Pasifik kıyısı açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmına geçen Japon televizyonlarında canlı yayınlandı.

Uzmanlara göre balinalar, tsunami öncesi sahil şeridinde hızla değişen su seviyeleri ve güçlü akıntılar nedeniyle karaya vurabiliyor.

Açık denizde tsunami dalgalarından etkilenmeyen balinalar, kıyıya yaklaşan dalgaların çekilme etkisiyle sahilde mahsur kalabiliyor.

ÇİN İÇİN TSUNAMİ UYARISI

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Bölgesi yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çin, Endonezya, Filipinler, Meksika ile bazı Güney ve Orta Amerika ülkelerinde tsunami uyarıları yaptı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından öngörülen tsunami için sarı alarm verdi.

Endonezya'da yayın yapan Jakarta Globe gazetesinin haberine göre de Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, ülkenin kıyı şeridindeki 10 bölge için tsunami uyarısı yaptı.

Filipinler'in Manila Times gazetesinin haberine göre de Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından dalga boyu 1 metrenin altında olan tsunaminin ülkeyi vuracağını açıklayarak halka sahillerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

MEKSİKA, ORTA VE GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ

CNN'in haberine göre Şili'de ülkenin tüm kıyı şeridinde tsunami tehlikesi bulunduğuna dikkat çekilirken Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'nda dalga boylarının 1,4 metreye çıkabileceği belirtildi.

Meksika ve Orta Amerika Entegre Tsunami Uyarı Sistemi ise Meksika'nın kuzeyinden Panama'ya kadar olan kesim için tsunami uyarısı yayımladı.

7'LİK ARTÇILAR

Depremin ardından en büyüğü 7 büyüklüğünde çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

HAWAII KIYILARINA TAHLİYE EMRİ

ABD'De de tsunami alarmı devreye girdi. Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletleri için uyarılar yapıldı.

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini talep etti.

DONALD TRUMP: GÜÇLÜ VE GÜVENDE KALIN

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük bir deprem nedeniyle, Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı yürürlükte. Alaska ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik kıyısı için ise Tsunami İzleme durumu geçerli. Japonya da tehlike altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Güçlü ve güvende kalın." Paylaşımı yaptı.

GEÇEN HAFTA 7.6'YLA SALLANMIŞTI

Avrasya'nın kuzeydoğusunda bulunan; batıda Ohotsk Denizi, doğuda Bering Denizi ve Büyük Okyanusu ile çevrili olan Kamçatka Yarımadası'nda geçen hafta da 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.