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9.5 milyar TL'lik protokol imzalandı

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KKTC-TC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü, dün düzenlenen törenle TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan Ünal Üstel tarafından imzalandı
9.5 milyar TL'lik protokol imzalandı

Oktay: KKTC’nin sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşması için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeden birlikte atmaya kararlıyız

Üstel: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, finansal değil, yaşamsaldır

ÜSTEL: TARİHİ BİR PROTOKOL

KKTC-TC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü dün Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayındaki törenle imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC adına Başbakan Ünal Üstel’in imza koyduğu anlaşma 9,5 milyar TL’lik bir kaynağı içeriyor. İmzaların ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Üstel, 26 okul, 3 hastane, 1 sağlık merkezi, 1 ulusal afet ve deprem merkezi, sivil savunma ve itfaiye teşkilatlarının güçlendirilmesi projelerinin yanında, enerjiye, tarıma, ulaştırmaya, çalışma hayatına, kamu maliyesine, sanayiye, e-devlet projelerine ve teknolojiye yönelik pek çok projeyi de kapsayan bu protokolü tarihi bir protokol olarak tanımladı.

“İLİŞKİLERİMİZ FİNANSAL DEĞİL YAŞAMSAL”

Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin, finansal değil, yaşamsal olduğunu kaydetti. Protokolle, hem ekonomik istikrarın sağlanması, maliyenin daha güçlü hale gelmesi için adımlar atılacağını hem de halk için son derece önemli projelerin hayata geçirileceğini kaydeden Üstel, depreme hazırlık çalışmaları çerçevesinde 26 okul projesinin de protokolde yerini aldığını ifade etti.

“500 YATAKLI LEFKOŞA HASTANESİ YAPIMINA HEMEN BAŞLANACAK”

Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni bir devlet hastanesi yapımının başlatılması için ihale süreçlerinin hızla tamamlaması ve hastane yapımının hemen başlamasının da protokol kapsamında olduğunu anlatan Üstel, yeni Güzelyurt Hastanesi’nin ve yeni Girne Hastanesinin tamamlanması ve Pamuklu’ya yeni bir sağlık merkezi yapımının da protokol maddeleri arasındaki yerini aldığını anlattı.

OKTAY: GÜÇLÜ TÜRKİYE, GÜÇLÜ KKTC HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

Oktay, Kıbrıs Türk halkının refahı KKTC’nin sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşması için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeden birlikte atmaya kararlı olduklarını belirtti. Mesarya Ovası sulama projesi, Lefkoşa Çevre Yolu Projesi, Lefkoşa’da 500 yatalı devlet hastanesi gibi somut projeleri süratle tamamlayarak yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini anlatan Oktay, bugün imzalanan anlaşmanın Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına olan desteğinin somut bir nişanesi olduğunu anlattı. Hükümet dönemlerinde verdikleri sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Oktay, 9,5 milyarlık mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktardıklarını anlattı.

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