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9. Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali

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9. Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali
9. Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali

Dayanışma Evi, 7, 8 ve 9 Ekim tarihlerinde yapılacak 9. Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali’ne yurt içi ve yurt dışından sanatçılara katılım çağrısında bulundu.

Pockets (Beyond) /Cepler (Ötesi)  temasıyla Dayanışma Evi tarafından düzenlenecek festival kapsamında  performans sanatları ve deneysel tiyatro, müzik, dans, akrobasi, enstalasyon/görsel sanat dallarındaki çalışmalarını  sunmak isteyen sanatçıların başvurularını 24 Nisan Pazar gününe kadar yapması gerekiyor. Festivale farklı disiplinler arası çalışmalarla da katılım mümkün.

Dayanışma Evi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre başvurularla ilgili sonuçlar Mayıs ortasında açıklanacak.

Daha detaylı bilgi için Dayanışma Evi’nin  https://home4cooperation.info/our-work/buffer-fringe/ web sayfası, ya da Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali’nin sosyal medya hesapları ziyaret edilebilecek.

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