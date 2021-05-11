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SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

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9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka
9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

"Toplam 9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9010 olup, 24'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24 kişi ise yerel vakadır. 

17 kişi Lefkoşa, 1 kişi Gazimağusa, 5 kişi Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-4 / Yenikent-2 / K.kaymaklı-3 / Sanayi Bölgesi-2 / Hamitköy-2/ Metehan-2/ Haspolat-1/ Çağlayan-1 

Girne 

Girne Merkez-4 / Edremit-1 

Gazimağusa 

Çanakkale- Bölgesi -1 

Güzelyurt 

Aşağı Bostancı-1 


11Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9010   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 24 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.076. 237 

Toplam Vaka Sayısı: 6750 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6206 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 511   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 448 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 66   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 454 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 702 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3003

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