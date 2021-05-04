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SON DAKİKA"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 

9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vaka

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"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 
9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vaka

"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9502 olup, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlanmış 74 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 49 kişi ise yerel vakadır. 

21 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ Marmara-1/ Kanlıköy- 1 / Çağlayan-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Göçmenköy-1/ Gönyeli-3 / Ortaköy-3 / Sanayi Bölgesi-1/ Surlariçi-1/ Haspolat-1 / K.Kaymaklı-3/ Taşkınköy-1 

Girne 

Girne Merkez-6/ Alsancak-1/ Ozanköy-3 / Karaoğlanoğlu-1 / Çatalköy-4 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-5 / Baykal-3 / Salamis Yolu-1/ Larnaka Yolu-2/ Maraş-1 

Lefke 

Lefke Merkez -1 


4  Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9502  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 60 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

Yerel Vaka Sayısı: 49 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 74 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.017.584   

Toplam Vaka Sayısı: 6463   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5841 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 590   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 487 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 25 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 55 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 315 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 829 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1942

 
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