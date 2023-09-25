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AB, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya'nın temsilcileri yarın Brüksel'de görüşecek

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Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan, Ermenistan, Fransa ve Almanya'nın temsilcileri, Bakü-Erivan ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunda liderler seviyesinde İspanya'da yapılması beklenen toplantı öncesinde yarın Brüksel'de bir araya gelecek.
AB, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya'nın temsilcileri yarın Brüksel'de görüşecek

AB Konseyi kaynakları, Başkan Charles Michel'in dış politika başdanışmanı Simon Mordue'nün, AB Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar'ın yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan, Fransa ve Almanya'nın milli güvenlik danışmanlarıyla yarın Brüksel'de görüşeceğini teyit etti.

Sahadaki güncel durumun ele alınacağı toplantının, 5 Ekim'de İspanya'da Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi marjında Michel ile 4 ülkenin liderleri arasında yapılması planlanan görüşmeye hazırlık niteliği taşıyacağı bildirildi.

Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 1 Haziran'da Moldova'da yine AST çerçevesinde bir araya gelmişti.

AB Konseyi Başkanı Michel, bu toplantıda yaptığı açıklamada, "Biz AB olarak ilişkilerin normalleşmesi yolunda yardım edebilmek ve ilerleme sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Karabağ'da yaşanan son gerginliğin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Azerbaycan'ın operasyonu sonrasında bölgeye özel temsilcisini göndereceğini bildirmişti. Borrell, AB Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Klaar'ın durum tespiti yaparak kendisine rapor sunacağını kaydetmişti.

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