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AB içinde kavga: Sizin gibiler için cehennemde özel bir yer var

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Britanyalılar Tusk'a tepki gösterdi
AB içinde kavga: Sizin gibiler için cehennemde özel bir yer var

Avrupa Birliği'nin kurumlarından biri olan Avrupa Konseyi'nin başkanı Donald Tusk, Britanya hükümetine karşı sert bir çıkışta bulundu. Tusk, "Brexit'i planı olmadan teşvik edenler için cehennemde özel bir yer olduğunu" yazdı.

Britanya ile AB arasındaki "Brexit açmazının" sebep olduğu gerilim giderek büyüyor. Britanya'nın AB'den resmi olarak ayrılacağı tarih 29 Mart 2019'a 50 gün kala hâlâ bir anlaşma sağlanamamış olması iki taraftan da bazı siyasetçilerin tepki göstermesine neden oldu. 

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

" Brexit'i güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için en ufak bir planı olmadan teşvik edenler için cehennemdeki özel yerin nasıl göründüğünü merak ediyorum"

Brexit'i destekleyen eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi lideri ve eski Avrupa Parlamentosu üyesi Nigel Farange, Tusk'ın paylaşımına tepki gösterdi. Farange, "Brexit'ten sonra senin gibi  seçilmemiş, kendini beğenmiş zorbalardan kurtulacağız ve kendi ülkemizi yöneteceğiz--- Kulağıma cennet gibi geliyor." yazdı.

Ünlü İngiliz televiyoncu Piers Morgan da Tusk'a "Bu AB palyaçoları her hakaret dolu ağızlarını açtıklarında daha da Brexitçi oluyorum" yazdı.

Ayrıca Avam Kamarası lideri Andrea Leadsom, Tusk’ın açıklamalarının “kinci” olduğunu söyledi ve Sağlık Bakanı Matt Hancock “Bu tür kendini beğenmişlikler yüzünden insanlar AB’ye antipati duyuyor” dedi.

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