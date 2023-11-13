  • BIST 7568.3
  • Altın 1789.171
  • Dolar 28.5857
  • Euro 30.6105
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

AB Konseyi, dijital Şengen vizesi için yeni düzenlemeye onay verdi

» »
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Şengen vizelerinin dijitalleşmesi için hazırlanan yeni kuralları kabul etti.
AB Konseyi, dijital Şengen vizesi için yeni düzenlemeye onay verdi

AB Konseyi'nin aldığı kararla, "dijital Şengen vizesi" uygulamasının başlaması için siyasi süreç tamamlandı, geriye teknik düzenlemeler kaldı.

Bugün alınan kararlar, imzalanmalarının ardından AB Resmi Gazetesi'nden yayımlanacak ve bunun üzerinden 20 gün geçtiğinde yürürlüğe girmiş olacak. Dijital vize başvurularının ne zaman başlayacağı ise hazırlanacak vize platformuyla ilgili teknik çalışma bittiğinde duyurulacak.

Mobil cihazlara indirilebilecek

AB'nin yeni uygulaması yürürlüğe girdiğinde, pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek. Vizeler, mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusu yapanlar, internet üzerinden birçok dilde vize talebinde bulunabilecek.

Yeni sistemle başvurular tek bir internet platformu üzerinden işlenecek. Gerekli evrakların dijital kopyaları, bu platform üzerinden yüklenecek, vize ücreti de buradan yatırılacak.

Başvuru sahiplerine, çoklu ülke ziyareti yapmak istediklerinde başvuruyu hangi ülkenin aldığı bildirilecek. Sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veri tabanlarıyla uyumlu çalışacak.

Şengen ülkelerinin konsolosluklarına, sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar gitmek zorunda kalacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da federal hükümet eyaletlere her mülteci için 7 bin 500 euro ödeyecek07 Kasım 2023 Salı 10:42
  • Hollanda'da Türk camisine saldırı06 Kasım 2023 Pazartesi 13:52
  • İngiltere'deİşçi Partililer, liderlerinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddetmesi üzerine istifa etti06 Kasım 2023 Pazartesi 10:52
  • Scholz: Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir06 Kasım 2023 Pazartesi 10:25
  • Fransız uzman: Türkiye'deki ilerleme 'göz kamaştırıcı'28 Ekim 2023 Cumartesi 18:35
  • Avrupa, İsrail-Hamas çatışmasından endişeli: İkinci mülteci krizi yaşanabilir28 Ekim 2023 Cumartesi 13:28
  • İtalyan anne, evden ayrılmayı reddeden 40 ve 42 yaşındaki oğullarına karşı davayı kazandı.ayrılmayı reddeden 40 ve 42 yaşındaki oğullarına karşı açtığı davayı kazandı28 Ekim 2023 Cumartesi 11:45
  • AB liderlerinin gündemi: Ukrayna, göç ve ekonomi27 Ekim 2023 Cuma 19:35
  • Hollanda'da avukatlardan "İsrail'in savaş suçları soruşturulsun" çağrısı25 Ekim 2023 Çarşamba 13:57
  • Antarktika'da ilk kez kuş gribi görüldü25 Ekim 2023 Çarşamba 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti