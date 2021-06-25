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AB Liderler Zirvesi’nde Ekonomik Konular Görüşülecek

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AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları, AB Liderler Zirvesi’nin ikinci gün oturumları için Brüksel’de bir araya geldi.
AB Liderler Zirvesi’nde Ekonomik Konular Görüşülecek

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları, AB Liderler Zirvesi’nin ikinci gün oturumları için Brüksel’de bir araya geldi.

Liderler, toplantıda AB ülkelerinin salgın nedeniyle karşılaştıkları ekonomik sınamaları ele alacak.

Toplantıya, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe de katılacak.

Ekonomik ve parasal birlik alanlarındaki çalışmaları görüşecek liderler, bankacılık ile sermaye piyasaları birliği konularında atılacak adımları değerlendirecek.

Liderler, AB’nin salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladığı kurtarma programının uygulanmasını da ele alacak.

AB liderleri, yaklaşık 13 saat süren birinci gün oturumunda Kovid-19’la mücadele, göç, Türkiye ile ilişkiler, Rusya ve Macaristan’da 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe teşvik etmeyi yasaklamak için çıkarılan ancak birçok AB üyesinin tepkisiyle karşılaşan yasayı tartışmıştı.

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