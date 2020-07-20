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AB liderleri "kurtarma fonu" konusunda anlaşmaya varamadı

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AB liderleri "kurtarma fonu" konusunda anlaşmaya varamadı
AB liderleri "kurtarma fonu" konusunda anlaşmaya varamadı

Avrupa Birliği'nin (AB) 750 milyar Euro’luk (856 milyar Dolar) teşvik paketi konusunda anlaşmaya varma çabaları, liderlerin kurtarma fonunun ne kadarının hibe ve ne kadarının düşük faizli krediye tahsis edileceğine ilişkin görüş ayrılıklarını giderememesi nedeniyle Pazar günü geç saatlere kadar süren görüşmelerde başarıya ulaşamadı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Sözcüsü Barend Leyts, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, cuma gününden bu yana Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin uzatıldığını açıkladı.

Leyts, liderlerin toplantılara bir süre ara verdiklerini, öğleden sonra tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

AB Liderler Zirvesi'nin 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanmıştı. Görüşmelerde uzlaşı sağlanmadığı için program uzatılmıştı.

ZİRVE HAKKINDA

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği zirveye, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor.

Zirvede, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı müzakere ediliyor.

Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak denetim mekanizmasıyla koşullarını ele alıyor.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de müzakere eden liderler, bütçenin boyutunu, harcama alanlarını ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacaklarını tartışıyor.

Üye ülkelerin oy birliğiyle belirlenecek kurtarma paketi ve gelecekteki bütçe konusunda anlaşma sağlanması için AB ülkeleri arasında zorlu müzakereler gerçekleşiyor.

TARTIŞMALAR

AB ülkeleri içinde "Tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Hollanda, Danimarka, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk karşılıyor.

Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.

Söz konusu ülkeler, hibe verilmesi durumunda sıkı bir denetim mekanizması talep ediyor.

Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü şartına bağlanmasına soğuk bakıyor. Böyle bir durumda bütçe ve kurtarma programını veto etmeyi planlıyor.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyindeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayıyla alınıyor.

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