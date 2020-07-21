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AB liderlerinden koronavirüsle mücadele anlaşması

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AB liderlerinden koronavirüsle mücadele anlaşması
AB liderlerinden koronavirüsle mücadele anlaşması

AB üyesi 27 ülke lideri, salgının sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar euro'luk ekonomik kurtarma paketi üzerinde anlaştı.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı ve gelecekteki bütçe konusunda cuma gününden bu yana devam eden müzakerelerde anlaşma sağlayamamıştı. Zirvenin beşinci gününde AB üyesi 27 ülke lideri, salgının sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar euro'luk ekonomik kurtarma paketi üzerinde anlaştı. 

AB Konseyi Başkanı Michel'in başkanlık ettiği zirveye, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen katıldı. 

Zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar euroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon euroluk AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek 'Çok Yıllı Mali Çerçeve' taslağı müzakere edildi. 

Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak denetim mekanizmasıyla koşullarını ele aldı. AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de müzakere eden liderler, bütçenin boyutunu, harcama alanlarını ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacaklarını tartıştı. 

Günlerce sürdü

AB ülkeleri içinde 'Tutumlu 4'lü' olarak adlandırılan Hollanda, Danimarka, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk karşılıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor. Söz konusu ülkeler, hibe verilmesi durumunda sıkı bir denetim mekanizması talep ediyor.

Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü şartına bağlanmasına soğuk bakıyor. Böyle bir durumda bütçe ve kurtarma programını veto etmeyi planlıyor.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyindeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayıyla alınıyor.

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