AB, Rusya ve Belarus'a yeni yaptırım paketi hazırladı

Avrupa Birliği'nin (AB), yeni yaptırım paketine göre, Belarus bankalarının bazıları swift sisteminden çıkarılıyor, Rusya'ya denizcilik teknolojisi ihracatı yasaklanıyor.
AB Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yaptırımlarını daha da genişletiliyor.
Rusya ve Belarus için yeni yaptırım paketi hazırlandı. AB yeni yaptırım paketinde Rusya'ya denizcilik teknolojisi ihracatını yasaklıyor.
3 Belarus bankası swift sisteminden çıkarılıyor.
Yaptırımlara karşı kripto para borsalarının kullanılmasının izlenmesi konusunda üzere Avrupa Birliği rehberlik sağlayacak.
Çok sayıda oligark ve Rus siyasi AB kara listesine ekleniyor.
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