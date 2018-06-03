AB, Rusya’nın Avrupa’ya ‘sızmasına’ karşı koymaya niyetl

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nin hazırladığı raporda, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın Doğu Avrupa ülkelerine, özellikle de Baltık devletlerine ve Polonya’ya ‘sızmasına’ karşı koyma hedefi belirlediği öğrenildi.

Russia Today’in (RT) ulaştığı, NATO’nun Baltık ülkelerindeki askeri tatbikatın başlamasına yakın yayınlanması planlanan raporun metninde, AB ile İttifak arasındaki işbirliğini güçlendirme ve Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya topraklarında 4 çok uluslu askeri birliği konuşlandırarak, doğu ve güneydeki mevcudiyeti arttırma çağrısı yapıldı.

Birliklerin hızlı hareket edebilmesi için otoyol ve köprülerin yenilenmesi gerektiğine dikkat çekilen belgede, Rusya’ya ‘genel stratejik yaklaşımın’ da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

RT’ye konuşan 'Arsenal Oteçestva' dergisinin askeri uzmanı Aleksey Leonkov, bu tür açıklamaların öncelikle NATO’nun Avrupalı üyelerinin savunma harcamalarını arttırmalarının sağlanması amacıyla yapıldığını belirtti.

'ÖNCELİKLİ HEDEF ASKERİ HARCAMALARIN ARTTIRILMASI'

Leonkov, “Öncelikli hedef, askeri harcamaların arttırılması, zira herhangi bir Avrupa ülkesinin bütçesindeki değişikliklerin, özellikle de askeri harcamalarla ilgili olanların gerekçelendirilmesi çok zor” diye konuştu. Rus uzman, NATO’nun Avrupalıların yapıcı diyalog yerine askeri seçeneği desteklemeleri için ‘sorunlar tasarladığını’ da sözlerine ekledi.

Rusya birçok kez, NATO’nun sınırlarında varlığını arttırmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz nisanda yapılan Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında NATO’nun ‘eski Sovyetler Birliği topraklarında eski ihtilafları alevlendirmeye ve yenilerini kışkırtmaya çalıştığını’ ifade etmişti.