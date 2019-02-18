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"AB, Rusya'ya yeni yaptırım uygulayabilir"

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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Önümüzdeki haftalarda oy birliğiyle Rusya'ya ilişkin yeni yaptırım kararı alınabilir." dedi.
"AB, Rusya'ya yeni yaptırım uygulayabilir"

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Önümüzdeki haftalarda oy birliğiyle Rusya'ya ilişkin yeni yaptırım kararı alınabilir." dedi.

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Konseyi öncesinde basına açıklamalarda bulunan Mogherini, toplantının ana gündem maddelerinin Venezuela'daki durum, Suriye, Ukrayna ve Afrika olacağını bildirdi.

Bakanların 3'üncü Brüksel Suriye Konferansı'na ilişkin hazırlıkları ele alacağını kaydeden Mogherini, konferansın insani yardım toplamanının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi çözümü de desteklemek için fırsat olduğunu söyledi.

"TRUMP'IN ÇAĞRISI ÜYE ÜLKELERE"

Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine, "Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli terör örgütü DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları" çağrısına ilişkin ise, bu konunun Suriye'ye ilişkin tartışmada gündeme gelebileceğini ancak çağrının "üye ülkelere" yapıldığını vurguladı.

"RUSYA'YA YENİ YAPTIRIM GELEBİLİR"

AB'nin, beş yıldır "Minsk Anlaşması'nın uygulanmadığı" gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uyguladığını anımsatan Mogherini, "Ben en başından beri yaptırımların sonsuza kadar uygulanmaması gerektiğini savundum. Yaptırımlar, mevcut durumun düzeltilmesi için baskı yapma amacını taşıyor." diye konuştu.

Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin olumlu gelişmeler olmadığına dikkati çeken Mogherini, "Önümüzdeki haftalarda oy birliğiyle Rusya'ya ilişkin yeni yaptırım kararı alınabilir." dedi.

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