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AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı

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Dördüncü yaptırım paketinin Rus ekonomisinin çeşitli sektörlerini, bazı kişi ve kuruluşları hedef aldığına işaret edilen açıklamada, Rusya'nın "en çok kayrılan ülke" statüsünün askıya alındığı belirtildi.
AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı

AB Dönem Başkanı Fransa'dan yapılan açıklamada, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

Dördüncü yaptırım paketinin Rus ekonomisinin çeşitli sektörlerini, bazı kişi ve kuruluşları hedef aldığına işaret edilen açıklamada, Rusya'nın "en çok kayrılan ülke" statüsünün askıya alındığı belirtildi.

Yaptırımların bütün detayları ise henüz paylaşılmadı.

AB Komisyonunca dördüncü yaptırım paketine ilişkin cuma yapılan açıklamada, Rusya'nın bir Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olarak sahip olduğu önemli imkanları kaybedeceği, Rus şirketlerin ayrıcalıklı muamele görmeyeceği bildirilmişti.

Rusya'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere önde gelen çok taraflı uluslararası finans kuruluşlarındaki üyelik haklarını askıya almak için çalışılacağı, Rusya'nın bu kurumlardan finansman, kredi veya başka bir biçimde faydalanmasının önleneceği ifade edilmişti.

Lüks mallarının AB ülkelerinden Rusya'ya ihracatını yasaklanacağına dikkat çekilen açıklamada, demir-çelik sektöründeki önemli malların Rusya'dan ithalatını engelleneceği, Rusya'nın enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına yasak getirileceği belirtilmişti.

Son yaptırım paketi kapsamında, Rusya'ya 300 avrodan daha pahalı havyar, içecek, puro, elektronik cihaz, parfüm, çanta, palto, takım elbise, ayakkabı, gömlek, elmas, altın ve değerli taş gibi ürünlerin gönderilmesinin yasaklanması bekleniyor.

Ayrıca 50 bin avrodan daha değerli otomobil satışının da yasak kapsamına girmesi öngörülüyor.

Aralarında Rus milyarder Roman Abramoviç'in de yer aldığı 15 kişi ve 9 şirketin AB yaptırım listesine eklenmesi, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi bekleniyor.

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