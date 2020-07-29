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AB, Rusya’yı Karadeniz’deki güvenlik için uyardı

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AB, Rusya’yı Karadeniz’deki güvenlik için uyardı
AB, Rusya’yı Karadeniz’deki güvenlik için uyardı

Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi tarafından yayınlanan resmi bir açıklamayla Rusya’nın girişimlerinin Karadeniz’de güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

Yayınlanan bildiride, “Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamak için sürdürdüğü çabalar, yasa dışı ilhak edilmiş Kırım ve Sivastopol’u Rusya’ya zorla entegre etme çabaları uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Kerç’teki iki askeri geminin suya indirme töreni, yarımadanın devam eden askerileştirilmesinde Karadeniz’de bölgesel güvenlik üzerinde önemli bir olumsuz etki yapan bir başka açık adımdır” denildi.

AB açıklamasında, “Başka bir endişe Ukrayna vatandaşları için Kırım yarımadasında hareket özgürlüğü konusundaki son kısıtlamalardır. Ana kara Ukrayna’ya erişim ve ikamet yerine geri dönme hakkı koşulsuz olarak verilmeli ve Rus pasaportu şartı koyulmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

 

Açıklamanın sonunda Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne atıf yapılarak, “Avrupa Birliği, Rusya’nın Kırım yarımadasında tüm uluslararası hukuk ihlallerini durdurmasını beklemeye devam ediyor. Avrupa Birliği, Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek konusunda sadıktır” denildi.

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