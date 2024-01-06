AB ülkelerinden İsrailli aşırı sağcı bakanların Gazzelilerin 'göç ettirilmesi' önerisine kınama

AB ülkeleri, İsrailli iki aşırı sağcı bakanın Filistinlilerin Gazze'den 'gönüllü göçü' önerisine sert tepki gösterdi ve bu açıklamaları uluslararası hukukun ihlali olarak gördüklerini belirterek reddetti.

Avrupa Birliği ülkeleri, birbiri ardına yaptıkları açıklamalarda, İsrailli aşırı sağcı iki bakanın, Filistinlilerin Gazze'den 'gönüllü göçü'nü destekleme yönündeki çağrılarını kınadı ve sert tepki gösterdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini" açıklamıştı.

Ben-Gvir, gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'in "Gazze sakinlerinin göçünü teşvik etmeye odaklanması gerektiğini" söylemiş ve İsrail'in Gazze Şeridi'ni "kalıcı olarak kontrol edeceğini" iddia etmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin en aşırı uçta duran isimlerinden biri olarak öne çıkan Ben-Gvir, kuşatma altındaki Filistin topraklarında yeniden Yahudi yerleşim birimleri inşasınının da en hararetli savunucularından.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal paylaşım platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrailli bakanların çağrısını "kışkırtıcı ve sorumsuz" şeklinde değerlendirdi.

Borrell, iletisinde şu ifadeleri kullandı:

"İsrailli bakanlar Ben Gvir ve Smotrich'in Gazze'deki Filistin halkına iftira atan ve onların göç ettirilmesi için bir plan hazırlanması çağrısı yapan sorumsuz ve kışkırtıcı açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Zorla yerinden edilme uluslararası insani hukukta ağır bir ihlal olarak kati şekilde yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Brüksel'in ardından Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda gibi AB üyesi devletler İsrailli bakanlara tepki gösterdi.

İspanya: İsrailli bakanların açıklamasını reddediyoruz

İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İspanya hükümeti, İsrailli kabine üyelerinin Gazze'de uluslararası hukuka aykırı nüfus hareketlerini çağrıştıran son açıklamalarını reddeder" denildi.

Ayrıca açıklamada, "İspanya, uluslararası hukuka ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi ve sivil halkın korunmasının garanti altına alınması yönündeki acil ihtiyacı yineler" ifadelerine yer verildi.

Fransa: Provokatif ve sorumsuzca

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, açıklamaları "provokatif" ve "sorumsuzca" olarak nitelendirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail hükümetinin, Filistinlilerin kendi topraklarında nerede yaşamaları gerektiğine karar verme yetkisi olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, Paris yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölgeden göç etmelerini, Gazze'de Yahudi yerleşimlerinin kurulmasını ve buranın işgal edilmesini isteyen İsrailli Bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in açıklamalarını kınadığı ifade edildi.

"İsrail'i sorumsuz ve gerilimi körükleyen bu tür provokatif açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, halkı zorla yerinden etmenin, Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü'ne göre uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin ve Gazzelilerin geleceğinin, İsrail'in yanında barış ve güvenlik içinde yaşayacak "birleşmiş bir Filistin devletinde" yattığı değerlendirmesine yer verildi.

Almanya: Gazzelilerin çıkarılması söz konusu olmamalı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda buna ilişkin tutumun çok net bir şekilde ortaya konulduğunu belirterek, "Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılması ve Gazze Şeridi'nin topraklarının küçültülmesi de söz konusu olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın, iki devletli çözümü desteklemeyi sürdürdüğünü ve uzun vadede de bu yönde çalıştıklarını ifade eden Fischer, iki devletli çözümün, İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde bir arada yaşamasına yönelik tek kalıcı model olmaya devam ettiğini kaydetti.

Hollanda: İsrailli bakanların açıklamaları sorumsuzca

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, eski adıyla Twitter olan sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Hollanda'nın "Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması ya da Filistin topraklarının küçültülmesi çağrılarını reddettiğini" belirterek önerinin "sorumsuzca" olduğunu kaydetti.

İletide, "İsrailli bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'in Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına ilişkin son açıklamaları sorumsuzcadır. Hollanda, Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesi ya da Filistin topraklarının küçültülmesi yönündeki çağrıları reddetmektedir. Bu ifadeler iki devletli bir çözüme uymamaktadır." denildi.

İngiltere: Her türlü öneriyi kesin bir dille reddediyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Gazze, işgal edilmiş Filistin toprağıdır ve gelecekteki Filistin devletinin parçası olacaktır. İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor." değerlendirmesini yaptı. Sözcü, İngiltere'nin, müttefiklerinin Gazzelilerin zorla yerinden edilmeye maruz bırakılmasına yönelik kaygılarını paylaştığını da ifade etti.

İsrailli bakanlar: Gazzelileri, Kongo ve diğer ülkeler alabilir

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı. Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmış ancak kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadelerini kullanmıştı. AA'nın İsrail basınına dayandırdığı haberine göre ise İsrailli yetkililerin Kongo ve diğer bazı potansiyel alıcı ülkelerle Gazzelileri göndermek için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor ve adını açıklamak istemeyen bir yetkilinin "Kongo, göçmenleri almak istiyor ve diğerleriyle de görüşmeler içindeyiz." şeklindeki açıklamasına yer veriliyor.

İsrail'in aşırıcılığı barış girişimlerini tehdit ediyor

İsrail'de halihazırda, ülke tarihinin en aşırı sağcı hükümeti görev başında. Analistlere göre aşırı sağcı bakanların sert tutumu da çatışmaya uzun vadeli barışçıl bir çözüm bulmak için uluslararası çabalara öncülük etmeyi isteyen Avrupa Birliği açısından oldukça sorunlu.

İsrailliler ve Filistinliler arasında barışçıl bir çözüme giden tek yolun "dışarıdan dayatılan" uluslararası bir çözüm olduğunu söyleyen Josep Borrell, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin düşünülemeyeceğini söyledi.

Savaşın başlamasından bu yana sürekli olarak İsrail'in 'meşru müdafaa' hakkını savunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Gazze'nin geleceğine ilişkin daha önce öneride bulunduğu "beş ilke" arasında Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesinin olmadığını belirtti, keza İsrail'in Gazze'de uzun süreli kalma fikrini de açıkça reddetti.

AB, bir yandan da Filistin halkına yönelik yeni saldırıların arttığı Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulama planları üzerinde çalışıyor.

Euronews'in aralık ayında ulaştığı belgeler, Avrupa bloğunun bu tür saldırılardan sorumlu İsrailli yerleşimcilere karşı vize yasağı gibi yaptırımlar uygulayabileceğini gösteriyor.

ABD ve İngiltere de aralık ayında bu tür önlemler almıştı.

AB, şu ana kadar İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını defalarca kınadı ancak yaptırım uygulamaktan kaçındı.