  • BIST 4.810,54
  • Altın 1209.073
  • Dolar 19.1305
  • Euro 20.7653
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

AB Yetkilileri Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Projesini Yerinde İnceledi

» »
AB Yetkilileri Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Projesini Yerinde İnceledi
AB Yetkilileri Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Projesini Yerinde İnceledi

AB yetkilileri bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret ederek, Güzelyurt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi ve yapımı devam eden kapasite artırım projesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

AB yetkilileri daha sonra Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Atık Su Arıtma Tesisi kapasite artırım projesini yerinde inceleyerek, İnşaatı yürüten firmadan bilgi aldı.

AB yetkilileri, arıtılmış atık suyun tarımsal amaçlı kullanım projesi dahilinde uygulamaya başlanan enginar üretimi pilot projesini de yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Ziyarette Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, Yapısal Reform Desteği Genel Müdürlüğü, Altyapı ve Çevre Bölüm Başkanı Virve Vimpari AB yetkilileri yer aldı.

 

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baf Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümünde şehitler Güzelyurt'ta törenle anıldı09 Mart 2023 Perşembe 15:34
  • Özçınar Emekçi Kadınların Gününü Kutladı08 Mart 2023 Çarşamba 15:30
  • Baf Direnişi ve şehitleri 9 Mart’ta anılacak04 Mart 2023 Cumartesi 13:51
  • Eski Maden Ticareti Yapan Şahıslar Tutuklandı02 Mart 2023 Perşembe 17:56
  • Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği: Barınak için arazi kiralama süreci usulsüz01 Mart 2023 Çarşamba 23:04
  • Güzelyurt-Lefke ana yolunda trafik akışı yeniden çift şeritten verilmeye başlandı22 Şubat 2023 Çarşamba 18:11
  • Güzelyurt’ta bazı bölgelerde bugün 5 saatlik elektrik kesintisi olacak17 Şubat 2023 Cuma 09:14
  • Güzelyurt bölgesi elektrik kesintisi25 Ocak 2023 Çarşamba 10:20
  • Güzelyurt bölgesi elektrik kesintisi!25 Ocak 2023 Çarşamba 09:20
  • Dikkat! Elektrik kesintisi24 Ocak 2023 Salı 18:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti