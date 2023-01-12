ABD Başkanı Joe Biden’ın avukatı yeni gizli belgelerin bir garajda bulunduğunu açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın hukuk danışmanı yeni bulunan gizli belgelerin Başkan'ın Wilmington'daki evindeki bir garajda bulunduğunu açıkladı. Başkanın Özel Danışmanı Richard Sauber, dosyaların derhal Ulusal Arşivlere teslim edildiğini ve Adalet Bakanlığı'na haber verildiğini açıkladı.

Dosyalarda hangi bilgilerin olduğu veya ne zaman bulunduğu henüz netlik kazanmadı. Kasım ara sınavlarından bir hafta önce bulunan ilk dosyalar, Washington D.C.'deki Penn Biden Center'da kilitli bir dolapta bulunuyordu. Belgelerin İran, Ukrayna, Birleşik Krallık hakkında bilgiler ve rahmetli oğlu Bean'in cenazesiyle ilgili belgeler de dahil olmak üzere kişisel aile bilgileri içerdiğine inanılıyor.

"Bakanlıkla işbirliği yapıyoruz"

Sauber yaptığı açıklamada, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, tüm Obama-Biden Yönetimi kayıtlarının Arşivlere uygun şekilde sahip olmasını sağlamak için bir süreçte Ulusal Arşivler ve Adalet Bakanlığı ile tam bir işbirliği yapıyoruz" dedi.

Kasım 2022'de Penn Biden Center'da hükümet belgelerinin bulunmasının ardından ve Adalet Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde Başkan'ın avukatları, Başkan Yardımcısının dosyalarının bulunduğu diğer yerler olan Wilmington ve Rehoboth Beach, Delaware'de Başkan'ın konutlarını aradılar. Avukatlar incelemeyi dün gece tamamladı. İnceleme sırasında, avukatlar, kişisel ve siyasi belgeler arasında, gizli olarak işaretlenmiş az sayıda ek Obama-Biden Yönetimi kaydı keşfettiler.

Yapılan açıklamalara göre bu belgelerden biri hariç tümü Başkan'ın Wilmington konutunun garajındaki depoda bulundu. Bitişik bir odada saklanan materyaller arasında bir sayfadan oluşan bir belge bulundu. Rehoboth Beach konutunda hiçbir belge bulunamadı. Penn-Biden Center olayında olduğu gibi, derhal Adalet Bakanlığı'na haber verildi ve avukatlar, Bakanlığın belgeleri almasını sağladı.