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ABD bilim insanlarından Trump’a ‘nükleer deneme başlatmama’ çağrısı

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ABD bilim insanlarından Trump’a ‘nükleer deneme başlatmama’ çağrısı
ABD bilim insanlarından Trump’a ‘nükleer deneme başlatmama’ çağrısı

Trinity adı verilen dünyanın ilk nükleer silah denemesinin 75. yıl dönümü vesilesiyle yaklaşık 70 bilim insanının Trump’a yazdığı mektupta, “Nükleer silah denemeleri yeni nükleer silahlanma yarış ve ayrıca maksatsız veya maksatlı nükleer savaş riskini artırabilir” dendi.

Mektupta, “Bilim insanlarının, tüm insanlar ve gezegen üzerindeki zararlı etkisi nedeniyle nükleer silahlara karşı çıkma geleneğine uygun olarak ABD yönetiminden nükleer deneme planlarından vazgeçmesini talep ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Mektuba imzasını atanlar arasında yaklaşık 10 Nobel Ödülü sahibi de bulunuyor.

Bilim insanları, ABD’nin nükleer denemeleri yeniden başlatmakla Kuzey Kore, Hindistan ve Pakistan gibi diğer ülkelere bu alandaki çalışmaları etkinleştirme yönünde ‘yeşil ışık yakacağına’ işaret etti.

The Washington Post gazetesi geçen mayıs ayında, Trump idaresinin Rusya ve Çin’e karşı uyarı sinyali olarak nükleer silah denemelerine yeniden başlama olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.

16 Temmuz 1945’te ABD’nin New Mexico Eyaleti’nde, Trinity kod adı verilen dünyanın ilk nükleer silah denemesi gerçekleştirilmişti.

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