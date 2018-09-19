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'ABD-Çin ticaret savaşı 20 yıl sürebilir’

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Çinli milyarder ve Alibaba adlı e-ticaret sitesinin kurucusu olan Jack Ma, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının 20 yıl daha sürebileceğini belirtti.
'ABD-Çin ticaret savaşı 20 yıl sürebilir’

Reuters'in haberine göre Ma, ticaret savaşında her iki tarafın da kaybedeceğini söyledi. Ticarette çıkan gerilimin Çinli ve yabancı şirketleri etkileyeceğini dile getiren Ma, Çinli işletmelerin, ABD'nin gümrük vergilerini aşabilmek için orta vadede üretimini diğer ülkelere taşımak zorunda kalacağını kaydetti.

 

"Siz muhtemelen bir meydan savaşını kazanırsınız ama savaşı kaybedersiniz" uyarısında bulunan Ma, yeni uzun vadeli kurallara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Alibaba kurucusu, "(ABD Başkanı) Donald Trump'ın yerine yeni başkan geldikten sonra tüm bunlar olduğu gibi devam edecek. Bizim yeni ticaret kurallarına ihtiyacımız var, Dünya Ticaret Örgütü'nün yenilenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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