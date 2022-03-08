ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Putin’i özel hayatından vurdu: Savaşta ölen küçük kardeşini gündeme getirdi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 13’üncü gününde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den savaşı sonlandırmasını istedi, Blinken bu kez Rus liderin özel hayatını gündeme getirdi.

Blinken, Putin’in bir yaşındaki erkek kardeşinin İkinci Dünya Savaşı’nda öldüğünü hatırlatırken, ‘Savaşı durdur’ çağrısı yaptı.

Putin’in özel hayatı hakkında pek çok şey yazılıp çizilse de kendisi özel hayatını gizli yaşamayı tercih ediyor. Ailesini ve ilişkilerini kameralardan her zaman saklayan Putin, bugüne kadar ortaya atılan iddialarla ilgili de yorum yapmaktan kaçındı.

Ancak, açıklama Blinken’den gelince bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu.

Blinken, Putin’in 1 yaşındaki kardeşi Viktor’un 900 günlük Leningrad sırasında öldüğünü yazdı.

ÖZEL HAYATINI GÜNDEME GETİRDİ

Şehirlere yönelik Rus saldırılarının büyüyen bir insani felakete yol açtığına dair artan haberlerin ardından Blinken, özel hayatını Putin’e doğrudan hitap etmek için kullandı.

Blinken, Letonya’nın başkenti Riga’ya yaptığı ziyaret sırasında, “”Her Rus, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Leningrad halkının sistematik olarak aç bırakıldığını ve zulme uğradığını bilir.” diye sözlerine başlayan Dışişleri Bakanı, “Bu kuşatma, bir yaşındaki erkek kardeşi hayatını kaybeden Başkan Putin’inki de dahil olmak üzere milyonlarca Rus ailesini etkiledi.” dedi.

Blinken, Putin’in hayatına atıf yaptığı konuşmasında, “Şimdi Rusya, Mariupol gibi şehirleri aç bırakıyor. Bu utanç verici. Rus güçlerinin aralıksız bombardımanını sürdürdüğü güneydeki liman kenti Mariupol’da yüz binlerce insan aç ve susuz kaldı. Birleşmiş Milletler, aileler için güvenli geçişler talep ediyor. Ancak, ateşkes sağlamak için önceki iki çaba başarısız oldu ve Rus birlikler insanların ülkeyi terk etmesini engelledi.” dedi.

Putin, Leningrad’da 8 yaşında

FAKİR BİR AİLEDE BÜYÜDÜ

Nazi kuvvetleri, Eylül 1941’de kuzeydeki Fin kuvvetlerinin de yardımıyla Leningrad’ı kuşattı. 872 gün boyunca işgal sürdü. On yıl sonra 1952’de doğan Putin, annesinin Leningrad kuşatması sırasında açlıktan ölmek üzere olduğunu hatta bilincini kaybettiğini, çevredekilerin yardımıyla kurtulduğunu anlatmıştı.

Ve 2012’de St Petersburg olarak adlandırılan şehirde çelenk koyma töreni sırasında ilk kez kardeşi Viktor’dan bahsetmişti.

Putin’in Leningrad’da dünyaya geldiği biliniyor. Vladimir Spiridonovich Putin, ebeveynlerinin üç çocuğunun en küçüğü ve üçüncü oğluydu, ancak iki ağabeyi de o doğmadan öldü. Ailesi oldukça yoksuldu ve zor şartlarda yetişti.

SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Blinken’in sözleri, Putin’in sivillere yönelik baskısını artırdığına dair haber ve görüntülerin ortaya çıkmasının ardından geldi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD’nin sivillerin kasten hedef alınıp alınmadığına dair kanıt sağlayabilecek bilgileri topladığını söylerken, bir savunma yetkilisi Putin’in işgal kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 100’ünü Ukrayna’ya gönderdiğini söyledi.

Yetkili, Rusya’nın yeni bir tabur göndermek için başka bir hamle yapmadığını, bunun yerine Moskova’nın yabancı savaşçıları işe almaya çalıştığını doğruladığını söyledi.İsminin açıklanmaması koşuluyla gazetecilere konuşan yetkili, “Putin’in savaş gücünün neredeyse yüzde 100’ünü Ukrayna’ya gönderdiğini düşünüyoruz” dedi.