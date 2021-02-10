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SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

ABD, DSÖ’nün Wuhan raporunu detaylı inceleyecek

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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde Vuhan'da saha çalışması yapan DSÖ ekibinin raporunu ve ekibin başı Peter Ben Embarek'in açıklamalarını değerlendirdi.
ABD, DSÖ’nün Wuhan raporunu detaylı inceleyecek

 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Vuhan'daki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını" beyan eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanının raporunu yakından inceleyeceklerini ancak kendi bağımsız verilerini toplayıp sonuca varmak istediklerini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde Vuhan'da saha çalışması yapan DSÖ ekibinin raporunu ve ekibin başı Peter Ben Embarek'in açıklamalarını değerlendirdi.

Psaki, DSÖ uzmanının sunduğu raporda ABD'nin bir rolünün olmadığını, öncelikle söz konusu raporu detaylı şekilde inceleyeceklerini söyledi.

ABD'nin Kovid-19'un kökenlerine ilişkin kendi uzmanlarının Çin'de bağımsız şekilde sahada araştırma yapmasını istediklerini kaydeden Psaki, ancak ondan sonra virüsün kökenleri konusunda daha net bir sonuca varacaklarını ifade etti.

DSÖ Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları Uzmanı Peter Ben Embarek, Kovid-19'un aracı türler vasıtasıyla insanlara geçme olasılığının yüksek bir ihtimal olduğunu ancak daha fazla spesifik çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Kovid-19’un kökenlerini araştırmak için Vuhan’daki saha çalışmaları üzerine değerlendirme yapan Danimarkalı uzman Embarek, virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını aktarmıştı.

Embarek, virüsün, dondurulmuş gıda ve ürün ticareti yoluyla bulaşmasının ihtimaller arasında olduğunu hatırlatmıştı.

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