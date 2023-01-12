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ABD enflasyon rakamları açıklandı

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ABD aralık ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 6,5'e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti.
ABD enflasyon rakamları açıklandı

ABD aralık ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık yüzde 6,5’e geriledi. Aylık TÜFE ise yüzde -0,1 oldu.

ABD'de enflasyon kasımda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,1 yükselmişti. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi ise yıllık artışın aralıkta yüzde 6,5'e gerilemesi yönündeydi. Ekonomistler aylık enflasyonun ise yüzde -0,1 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyordu.

ABD’de yıllık çekirdek TÜFE aralıkta yüzde 6’dan yüzde 5,7’ye geriledi. Çekirdek TÜFE’ye ilişkin beklenti yüzde 5,7 düzeyindeydi.

Enflasyon rakamları Fed’in faiz politikası için belirleyici bir nitelik taşıyor. Marttaki toplantıda Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gidileceğine yönelik beklentiler öne çıksa da, bugün açıklanan verilerin ardından söz konusu fiyatlamalardaki değişimler de piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

ALTIN FİYATLARI YUKARI YÖNELDİ

Verinin ardından dolar endeksi gerilerken Euro/dolar paritesi hafif yükselerek 1,082 seviyesinde seyretti.

Altının ise ilk tepkisi yukarı yönlü oldu. Verinin açıklanmasından önce 1887 dolar olan ons altın verinin açıklanmasının ardından saat 17.00 itibariyle 1900 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gram altın ise 1147 TL’ye yükseldi.

Bitcoin ise veri sonrası yatay seyrederken saat 17.00 itibariyle 18 bin 300 dolar seviyesinden işlem gördü.

Verinin ardından ABD piyasaları da karışık seyretti. Dow Jones yatay seyir izlerken S&P500 yüzde 0,5 yükseldi, Nasdaq yüzde 1,5 düştü.

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