ABD enflasyonu açıklandı

ABD nisan ayı tüketici enflasyonu beklentilerin çok az altında kalarak yıllık bazda 4,9 oldu. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,4 oldu.

ABD’de yıllık tüketici enflasyonu nisanda beklentilerin altında kalarak yüzde 4,9 oldu. Uzmanlar yüzde 5 düzeyinde yıllık enflasyon bekliyordu.

Ülkede aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,4 ile beklentilere paralel geldi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİYE PARALEL

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları (çekirdek enflasyon) ise nisanda aylık olarak yüzde 0,4, yıllık olarak ise yüzde 5,5 oldu. Çekirdek enflasyonda ise aylık bazda beklenti yüzde 0,4, yıllık bazda ise beklenti yüzde 5,5 düzeyinde olmuştu.