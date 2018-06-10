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ABD G7 kapanış bildirgesini imzalamadı

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Kanada’da yapılan G7 Zirvesi’ne ABD'nin kapanış bildirgesini imzalamaması damgasını vurdu. ABD Başkanı Trump ev sahibi Kanada'yı suçladı.
ABD G7 kapanış bildirgesini imzalamadı

Kanada'da yapılan G7 Zirvesi'ne ABD ile zirveye katılan diğer ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları damgasını vurdu. Zirve ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yeni gümrük vergileri yüzünden soğuk bir atmosferde geçti.

ABD Başkanı Donald Trump zirvenin kapanış bildirgesini imzalamayacağını açıklayarak bir ilke imza attı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la Singapur'da yapacağı zirve nedeniyle G7'den erken ayrılan Trump twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ev sahibi Kanada'yı sert bir dille eleştirdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergilerini eleştiren açıklamalarına değinen Trump, Trudeau'nun tutumunu "onursuz ve zayıf" şeklinde nitelendirdi. Trump, "Justin'in (Trudeau) basın toplantısında Kanada'nın  Amerikalı çiftçilere, işçilere ve firmalara yüksek gümrük vergileri uygulayacağını açıklaması nedeniyle ABD'li müzakerecilere kapanış bildirgesini desteklememeleri talimatını verdim" dedi.

Kanada Başbakanı basın toplantısında, "Bunu isteyerek yapmıyoruz ama yapacağız. Çünkü biz Kanadalılar dostane davranan mantıklı insanlarız. Ancak kumanda edilmemize izin vermeyiz" demişti. Kanada Başbakanı Trudeau ise Trump’ın suçlamalarını geri çevirdi. Bürosundan yapılan açıklamada, "G7 Zirvesi'nde elde ettiklerimize yoğunlaşıyoruz" denildi.

Trump Twitter paylaşımları öncesinde zirveden ayrılırken yaptığı açıklamada ise derin görüş ayrılıklarına rağmen zirvenin başarılı geçtiğini belirtmişti.

Üzerinde son dakika uzlaşma sağlanan sekiz sayfalık kapanış bildirgesinde, "Kural tabanlı bir uluslararası ticaret sisteminin öneminin altını çiziyor ve korumacılığa karşı mücadeleye devam ediyoruz" denildi. G7 ülkeleri zirvede Rusya ya da Çin'den gelebilecek istikrarsızlık çabalarına karşı ortak savunma sistemi konusunda uzlaşma sağladı. Bunun yanı sıra kalkınmakta olan ülkeler ile kriz bölgelerindeki kız çocukları ve kadınların desteklenmesi için 4 milyar 700 milyon euro ayrılması konusunda da uzlaşma sağlandı. Trump'ın Kore yarımadasındaki nükleer silahsızlanma için çabalarına da destek sunuldu. Trump'ın Rusya'nın yeniden gruba alınması yönündeki önerisi destek bulmadı. İran'la nükleer anlaşma konusunda da kapanış bildirgesinde bir ifadeye yer verilmedi. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel zirve sonrasında temkinli açıklama yaptı. Merkel adına açıklama yapan bir hükümet sözcüsü Almanya'nın kararlaştırılan kapanış bildirgesine desteğinin sürdüğünü belirtti. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da yaptığı açıklamada, "Zirveye katılan bütün ülkelerin uzlaştığı bildirgenin arkasındayız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise buluşmanın G7 grubunu yatıştırdığı tespitinde bulundu. Macron, "İşbirliği ruhu kazandı" diye konuştu. Macron zirve öncesinde yaptığı açıklamada Trump'ın tek başına hareket ederek ticaret ve iklim konusunda kendisini izole ettiği eleştirisini dile getirmişti.

Bir sonraki G7 Zirvesi'nin 2019 yazında Fransa'nın Biarritz kentinde yapılması planlanıyor.

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