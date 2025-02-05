  • BIST 9719.81
  • Altın 3323.551
  • Dolar 35.8973
  • Euro 37.4282
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağı" açıklamaları dünyada şaşkınlık yarattı

ABD Hazine Bakanlığı, DOGE'nin ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişiminin olacağını açıkladı

» »
ABD Hazine Bakanlığı, iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanının ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişiminin olacağını bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığı, DOGE'nin ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişiminin olacağını açıkladı

Bakanlık, bir Hazine yetkilisinin ödeme sistemleri hakkında Kongre üyelerine gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektupta, Hazine Bakanlığının Mali Hizmetler Bürosu'nun, federal hükümet için büyük öneme sahip ödeme sistemlerini işlettiği ve bu sistemlerin finansal bütünlük ile operasyonel verimliliği desteklemesi gerektiği aktarıldı.

Mali Hizmetler Bürosu'nun, her yıl 1,2 milyardan fazla işlemle tüm federal ödemelerin yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştirdiği belirtilen mektupta, Hazine Bakanlığının israfı, dolandırıcılığı ve suistimali önlemek amacıyla Mali Hizmetler Bürosu'nun en yüksek düzeyde verimlilikle ve vergi mükelleflerinin beklentilerine uygun şekilde çalışmasını sağlamaya kararlı olduğu vurgulandı.

Mektupta, Hazine Bakanlığının ödeme sistemleri üzerinde bir inceleme yürüttüğü belirtilerek, incelemenin Sosyal Güvenlik ve Medicare ödemelerinin gecikmesine veya farklı bir yöne yönlendirilmesine neden olmadığı aktarıldı.

Söz konusu mektupta, DOGE ile bağlantılı olan ve Hazine'de "özel bir devlet çalışanı" olarak görev yapan Tom Krause'nin Hazine Bankanlığı çalışanları ile birlikte operasyonel verimlilik değerlendirmesini sürdürebilmek amacıyla Mali Hizmetler Bürosu'nun ödeme sistemlerine ait kodlanmış verilere yalnızca okuma erişimine sahip olacağı belirtildi.

Bunun Hazine Bakanlığının sistemlerini denetleyen kişilere sağladığı erişim türüne benzer olduğu belirtilen açıklamada, sistemlerin ve iş süreçlerinin bütünlüğünü koruma uygulamalarına uygun olduğu kaydedildi. Mektupta, Krause'nin bu süreci, kıdemli Hazine yetkilileriyle koordinasyon içinde yürüttüğü ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, DOGE'ye "ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi" verdiği gerekçesiyle Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) tarafından dava edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ABD’de ikinci Trump dönemi başlıyor20 Ocak 2025 Pazartesi 11:06
  • ABD'de görevi bırakmaya hazırlanan Biden'ın TikTok yasağını uygulamayacağı iddia edildi17 Ocak 2025 Cuma 17:07
  • Rapor: Çinli hackerlar ABD Hazinesi'nin 400'den fazla bilgisayarına sızdı16 Ocak 2025 Perşembe 18:21
  • Putin, Trump ile görüşmeye hazır10 Ocak 2025 Cuma 18:11
  • Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı 10'a çıktı10 Ocak 2025 Cuma 11:26
  • California'da küçük uçak binaya çarptı: 2 ölü, 18 yaralı03 Ocak 2025 Cuma 17:19
  • Trump otelinin önünde Tesla aracı patladı, New Orleans saldırısıyla ilgisi var mı?02 Ocak 2025 Perşembe 15:46
  • Yeni Yıl uçuşu 2025'te Hong Kong'dan kalkıyor, 2024'te LAX'a indi01 Ocak 2025 Çarşamba 15:59
  • Yaptığı keke arsenik koyup kardeşlerini ve yeğenini öldürdü30 Aralık 2024 Pazartesi 18:37
  • American Airlines, Noel öncesi ABD'deki uçuşlarını 'teknik bir aksaklık' nedeniyle durdurdu25 Aralık 2024 Çarşamba 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti