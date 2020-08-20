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ABD, İran’a karşı snapback mekanizmasını kullanacak

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ABD, İran’a karşı snapback mekanizmasını kullanacak
ABD, İran’a karşı snapback mekanizmasını kullanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında, ABD yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan snapback mekanizmasını hayata geçirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

İran’a yönelik sert adımlar attıklarını vurgulayan Trump, “Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini, konseyin daha önce askıya aldığı İran yaptırımlarını yeniden getireceği konusunda bilgilendirmesini istedim. Bu snapback ve çok yaygın bir şey değil.” ifadesini kullandı.
ABD’nin iki yıl önce İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatan Trump, “Bu anlaşma Barack Obama-Joe Biden yönetiminin dış politika başarısızlığının bir ürünüydü.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran’ın El-Kaide de dahil birçok terör örgütüne fon sağladığını savunarak, bu nükleer anlaşmadan çekilmekle ABD’den İran’a milyonlarca dolar para akışının kesildiğini belirtti.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan anlaşmaya işaret eden Trump, “Şimdi başka ülkeler de gelip anlaşmalar yapmak istiyor. Birden Orta Doğu’nun barışa kavuştuğunu göreceksiniz. Bunu, saçma İran nükleer anlaşması ile yapamazdınız.” diye konuştu.
ABD’nin İran nükleer programının devam etmesine izin veremeyeceğini ifade eden Trump, “ABD’nin İran’ın nükleer silah üretmesini önleyecek BM yaptırımlarını geri getirme hakkı her zaman olmuştur.” dedi.

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