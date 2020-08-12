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ABD, İran'a silah ambargosunun uzatılması teklifini revize etti

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ABD, İran'a silah ambargosunun uzatılması teklifini revize etti
ABD, İran'a silah ambargosunun uzatılması teklifini revize etti

ABD, İran'a yönelik silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunacağı karar taslağında değişikliğe gitti.

Yeni tasarıda 18 Ekim'de süresi dolacak silah ambargosunun, "BMGK aksine karar verene dek sürdürülmesi" önerisi yer aldı.

Tasarının önceki halinde bulunan, İranlı diplomatlara yönelik yaptırımlar, İran'dan gelen tüm nakliyatlara şüphe halinde arama izni verilmesi ile İran'ın Eylül 2019'da Suudi Arabistan'a, Aralık 2019'da ABD'nin Irak'taki askeri üslerine ve büyükelçiliğine düzenlenen hava saldırılarından sorumlu tutulmasına ilişkin hükümlere yeni karar taslağında yer verilmedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, değişikliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni tasarı BMGK'nin görüşlerini dikkate alarak basitçe yapılması gerekeni, İran'ın konvansiyonel silahları serbestçe alıp satmasını önlemeyi amaçlıyor. Terörün bir numaralı destekçisi olan ülkenin dünyaya daha fazla zarar vermesini önlemek sağduyuya uygun tavır olacaktır" ifadesini kullandı.

İran'ın BM Temsilcisi: Konseyin bu adımı bir kez daha reddeceğine inanıyorum

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi ise Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "ABD, BMGK üyelerinin tepkisi üzerine geri adım atmak zorunda kaldı ve yeni bir tasarı hazırladı. Yeni tasarı hedefi ve doğası bakımından eskisine benziyor. Konseyin bu adımı bir kez daha reddeceğine inanıyorum" ifadesine yer verdi.


BMGK daimi üyeleri Rusya ve Çin'in dışişleri bakanları, BM Genel Sekteri Antonio Guterres'e ve Konseye yazdıkları mektuplarda, önerinin ilk haline itirazlarını dile getirmiş, tasarının bu haliyle sunulması halinde veto yetkilerini kullanabilecekleri sinyalini vermişti.

BMGK, 2010 yılında aldığı kararla, İran'ın nükleer programıyla ilgili tartışmalar nedeniyle ülkenin büyük çaplı silah sistemleri satın almasını yasaklamıştı. Öncesinde ise ülkenin silah ihracatına ambargo getirilmişti.

İran'la uluslararası güçler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmada silah ambargosunun 18 Ekim 2020'de kaldırılmasını öngören bir hüküm bulunuyordu.

ABD, 2018'de nükleer antlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

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