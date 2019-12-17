  • BIST 111.279
  • Altın 278,127
  • Dolar 5,8557
  • Euro 6,5253
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

ABD Kongresinden Trump'a duvar inşaası için 1,3 milyar dolarlık bütçe

» »
ABD Kongresinin, Trump'ın Meksika sınırına güvenlik gerekçesiyle örmeyi planladığı duvarın inşası için 1,37 milyar dolarlık bir ödenek paketini onayladığı bildirildi.
ABD Kongresinden Trump'a duvar inşaası için 1,3 milyar dolarlık bütçe

ABD'de The Hill gazetesinde yer alan habere göre, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi ile Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Senato arasında sınır güvenliği paketi konusunda anlaşmaya varıldı.

Haberde, sınır güvenliğine ilişkin söz konusu rakamın Amerikan federal hükümetinin 2020 mali yılı bütçe tasarısına eklendiği kaydedildi.

Senatonun Başkan Donald Trump tarafından duvar için istenen 5 milyar dolarlık bir bütçe paketini onaylamasına rağmen Temsilciler Meclisinin bu rakamı kabul etmediği, ancak ABD hükümetinin tekrar kapanmaması için 1,37 milyar dolarlık rakamda anlaşma sağladıkları belirtildi.

Trump duvarda ısrarcı

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihlerinde kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Demokratların duvarın finanse edilmesi için gerekli bütçeyi çıkartmayacağını açıklamasının ardından Trump, "ulusal acil durum" ilan ederek Başkanlık kararıyla duvarı inşa ettireceğini duyurmuştu.

Meksika sınırındaki göçmen krizi

Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği medyaya yansımıştı.

Trump ise göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmiş, bu süreçte ortaya çıkan insani kriz Demokrat siyasetçiler arasında tepkiye yol açmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Senatosu'nda Türkiye'ye yaptırım tasarısı kabul edildi11 Aralık 2019 Çarşamba 20:18
  • S-400 ve F-35 krizi - Amerikan Kongresi'nden Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın10 Aralık 2019 Salı 10:06
  • Washington Post, ABD'nin Afganistan savaşıyla ilgili gizlediği bilgileri sızdırdı09 Aralık 2019 Pazartesi 20:24
  • McDonald's sözcüsü vejetaryen hamburgerlerinin vejetaryen olmadığını açıkladı06 Aralık 2019 Cuma 20:40
  • Evlat edinilmesinin karara bağlanacağı mahkemeye sınıf arkadaşlarıyla gitti06 Aralık 2019 Cuma 19:31
  • NATO Zirvesinde Erdoğan ile Trump Biraraya Geldi04 Aralık 2019 Çarşamba 19:31
  • ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı03 Aralık 2019 Salı 22:23
  • ABD Fransa’nın dijital hizmet vergisine misilleme yapmaya hazırlanıyor03 Aralık 2019 Salı 11:46
  • ABD başkan aday adayı Joe Biden, mitingde eşinin parmağını emdi02 Aralık 2019 Pazartesi 12:12
  • Kendi kurduğu bubi tuzağına yakalanan kişi öldü01 Aralık 2019 Pazar 18:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti