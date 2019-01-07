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ABD, Küba'yı cırcır böceği yüzünden suçlamış

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Amerika'nın Küba'yı, sonik saldırı düzenlemekle suçlamasına neden olan ses kaydını dinleyen bilim insanları sesin cırcır böceği olduğunu saptadılar. Küba yönetimi ABD'nin saldırı iddialarını yalanlamıştı.
ABD, Küba'yı cırcır böceği yüzünden suçlamış

ABD’nin Küba’yı diplomatlarına ‘sonik saldırı’ düzenlemekle suçladığı ses kaydını inceleyen bilim insanları bunun kaynağının Hint cırcır böceği olduğu sonucuna vardı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Havana Büyükelçiliği’nde çalışan 21 diplomat ve aile üyelerinin otellerinde ve evlerinde işittikleri garip sesler nedeniyle, işitme kaybı, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi sağlık sorunları yaşadıklarını iddia etmişti.

Lincoln Üniversitesi’nde çalışan Profesör Fernando Montealegre-Zapata, Associated Press tarafından yayınlanan ses kaydıyla ilgili Guardian gazetesine, “Kayıt, kesinlikle Anurogryllus celerinictus grubundan bir cırcır böceğine ait. Karayiplerden olan bu türün çağrısı 7 kHz civarında ve alışılmadık bir hızda insan kucağına ulaşıyor. Bu da insanlarda düzenli bir keskin titreşim hissine sebep oluyor” dedi.

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