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ABD medyasından Türkiye yorumu: Biden’ın büyük zaferi tehlikede

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Türkiye ile İsveç arasındaki gerilim her geçen dakika tırmanırken, ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post'ta dikkat çekici bir analiz yayınlandı.
ABD medyasından Türkiye yorumu: Biden’ın büyük zaferi tehlikede

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte NATO’ya girmek için Finlandiya ile birlikte harekete geçen İsveç ile Türkiye arasındaki gerilim dinmek bilmiyor.

Daha önce Türkiye’nin “terörle yeteri kadar işbirliği yapmadıkları” gerekçesiyle veto ettiği NATO üyelik süreci geçen yıl Haziran ayında gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde ABD’nin devreye girmesiyle başlamıştı. O dönemde ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’ye F-16 satılması yönünde olumlu açıklamalarda bulunmuş ve bu görüşmeler gündem olmuştu.

İsveç’te aşırı sağcı siyasetçi Paludan’ın Kuran’ı Kerim yakması Ankara-Stockholm hattında ipleri kopma noktasına getirmişti.

Fakat son haftalarda İsveç’te önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeyen bir maketle yapılan çirkin eylem ve hafta sonu Stockholm’deki Türkiye büyükelçiliği yakınlarında Kuran’ı Kerim yakılması ile birlikte Ankara-Stockholm hattında tansiyon yükselmişti. Türkiye-Finlandiya-İsveç arasındaki üçlü görüşmeler askıya alınırken Washington Post’ta dikkat çekici bir analiz yayınlandı.

Olivier Knox imzalı makalede, “Biden’ın en büyük diplomasi zaferlerinden biri tehlike altında” başlığı kullanıldı. Makalede, “Başkan Biden geçen yıl ABD’nin Avrupa’ya askeri desteğini artırmak için ve Rusya’nın imparatorluk planlarına darbe vurmak için İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesi için Senato’nun desteğini aldı. Fakat şimdi bu planlar tehlike altında. Bunun sebebi Türkiye. Ve Senato” denildi.

Türkiye ile birlikte Macaristan’ın bu iki ülkenin üyeliklerine son onayı vermediğine dikkat çekilirken, geçen hafta yaşanan olaylardan önce Ankara üzerinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in “Süreci tamamlayın ve İsveç’i kabul edin” baskısı yaptığını duyurdu.

KONGRE’DE NE OLACAK?

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Cumartesi günü Kuran’ı Kerim’i yakması sonrasında iplerin kopma noktasına geldiği kaydedilirken ABD’nin de İsveç’te meydana gelen çirkin saldırı hakkında çok sert ve net bir açıklama yapmadığı hatırlatıldı.

Öte yandan Senato’da da Türkiye konusunda anlaşmazlıklar olduğu belirtilirken, bazı ABD’li siyasetçilerin Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine onay vermeden F-16 satmaması konusunda bastırdığı belirtildi.

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