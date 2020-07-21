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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Kıbrıs açıklaması: “Türkiye'den hesap sormalıyız”

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Kıbrıs açıklaması: “Türkiye'den hesap sormalıyız”
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Kıbrıs açıklaması: “Türkiye'den hesap sormalıyız”

Kıbrıs Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü için yapılan toplantıda konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Türkiye'ye eleştiriler yöneltti. Kıbrıs için Adalet Uluslararası Koordinasyon Komitesi (PSEKA) tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte konuşan Pelosi, "Türkiye'nin stratejik konumu, onlara işgal etme, ö haklarını ihlal etme yetkisi vermiyor.

Onlardan hesap sormamız gerekiyor" dedi. Meclis Başkanı Pelosi, "Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Türkiye'nin yasa dışı işgal hesap vermesi, adaletsizliğin sona ermesi ve çözüm bulunması için ortak çaba harcıyor kullandı.

Tüm Kıbrıslıların endişelerini giderecek bir birlik planı üzerinde çalışmaları sürdürmek istediklerini söyleyen başkan, "Kıbrıs halkının barış içinde yaşadığı, çocukların büyüdüğü ve geliştiği bir geleceği beraber inşa edebiliriz" şeklinde konuştu. Etkinliğe katılan Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides de Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki tutumuna yönelik tepkilerini dile getirdi.

Türkiye'nin bölgedeki sondaj çalışmalarını hatırlatan Christodoulides, "Erdoğan'ın reviz politikası, bölgede daha önce elde edilen tüm kazanımları tehlikeye atıyor. Uluslararası ABD, Erdoğan'ın bölgeyi çatışma ve istikrarsızlığa sürüklemesine engel olmalı" dedi.

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