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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Sırbistan'ın Kosova sınırına asker yığmasından endişeli

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kosova sınırındaki Sırp askeri hareketliliği konusundaki endişelerini dile getirdi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Sırbistan'ın Kosova sınırına asker yığmasından endişeli

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Sullivan, Kurti ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sullivan, 24 Eylül'deki olaylarda yaşamını yitiren polis memuru için Kosova'ya başsağlığı dileklerini sunarken, Kosova sınırındaki Sırp askeri hareketliliği konusundaki endişelerini dile getirdi.

NATO'daki Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) bölgedeki varlığını destekleme görüşmelerine değinen Sullivan, ABD'nin KFOR'u desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Sullivan ve Kurti, Kosova ve Sırbistan arasında Avrupa Birliği (AB) öncülüğündeki diyaloğu da ele alırken, Sullivan, Kosova'da istikrarın sürdürülmesi için bunun tek uzun vadeli çözüm olduğu görüşünü paylaştı.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.

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