Abd ve Rusya, Büyükelçilerini Görev Yerlerine Geri Gönderme Kararı Aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cenevre'deki görüşmelerin ardından Moskova ve Washington'un büyükelçilerini tekrar görev yerlerine gönderme konusunda anlaştığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cenevre'deki görüşmelerin ardından Moskova ve Washington'un büyükelçilerini tekrar görev yerlerine gönderme konusunda anlaştığını ifade etti.

Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldiği görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Putin, "Çalışma yerlerine dönecekler. Ne zaman olduğu tamamıyla teknik bir soru" dedi.

Mart ayında Biden, Putin'in "bir katil olduğunu düşündüğünü" belirtmesinin ardından Kremlin ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov'u geri çağırmış, ABD'nin Moskova'daki temsilcisi John Sullivan'ın da Washington'a dönmesi gerektiğini söylemişti.

Sullivan, nisan ayında Moskova'dan ayrıldı ve iki ülke karşılıklı yaptırımlar açıklamaya ve diplomat sınır dışı etmeye başladı.

Mayıs ayında Rusya, Çekya ile birlikte ABD'yi "dostça davranmayan ülkeler" listesine ekledi ve diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşı çalıştırmasını yasakladı.