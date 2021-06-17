  • BIST 1.414
  • Altın 495,688
  • Dolar 8,7059
  • Euro 10,3780
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Abd ve Rusya, Büyükelçilerini Görev Yerlerine Geri Gönderme Kararı Aldı

» »
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cenevre'deki görüşmelerin ardından Moskova ve Washington'un büyükelçilerini tekrar görev yerlerine gönderme konusunda anlaştığını ifade etti.
Abd ve Rusya, Büyükelçilerini Görev Yerlerine Geri Gönderme Kararı Aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cenevre'deki görüşmelerin ardından Moskova ve Washington'un büyükelçilerini tekrar görev yerlerine gönderme konusunda anlaştığını ifade etti.

Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldiği görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Putin, "Çalışma yerlerine dönecekler. Ne zaman olduğu tamamıyla teknik bir soru" dedi. 

Mart ayında Biden, Putin'in "bir katil olduğunu düşündüğünü" belirtmesinin ardından Kremlin ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov'u geri çağırmış, ABD'nin Moskova'daki temsilcisi John Sullivan'ın da Washington'a dönmesi gerektiğini söylemişti. 

Sullivan, nisan ayında Moskova'dan ayrıldı ve iki ülke karşılıklı yaptırımlar açıklamaya ve diplomat sınır dışı etmeye başladı.

Mayıs ayında Rusya, Çekya ile birlikte ABD'yi "dostça davranmayan ülkeler" listesine ekledi ve diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşı çalıştırmasını yasakladı.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gözler Biden-Putin Zirvesinde16 Haziran 2021 Çarşamba 17:40
  • Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler16 Haziran 2021 Çarşamba 12:10
  • ABD’de Polis Şiddetini Protesto Eden Göstericilerin Üzerine Araç Sürüldü: 1 Ölü, 3 Yaralı15 Haziran 2021 Salı 19:51
  • Biden, Putin'le Yarın Yapacağı Görüşme İçin Cenevre’de15 Haziran 2021 Salı 18:52
  • Youtube'dan reklam kararı15 Haziran 2021 Salı 10:44
  • ABD, Çin'deki bir nükleer santralde sızıntı iddialarını araştırıyor14 Haziran 2021 Pazartesi 15:01
  • ABD Başkanı Biden, G7 Liderler Zirvesi’nde İngiltere, İtalya ve Japonya Başbakanlarıyla Görüştü13 Haziran 2021 Pazar 18:23
  • EA: Oyun devi EA hacklendi, FIFA 21 dahil pek çok oyunun kaynak kodu çalındı12 Haziran 2021 Cumartesi 15:05
  • Eski Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Kendi Döneminde Silahlı Çatışmalarda Ölenlerin Ailelerinden Özür Diledi12 Haziran 2021 Cumartesi 11:12
  • Putin: Biden, içgüdüleriyle hareket eden ve renkli bir kişiliğe sahip olan Trump'tan çok daha farklı biri12 Haziran 2021 Cumartesi 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti