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ABD yine polis şiddeti yüzünden karıştı

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ABD'de siyahi nüfusun yoğun olduğu Memphis kentinde 29 yaşındaki Tyre Nichols’ın polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği görüntülerin yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı. Birçok kentte bu hafta sonu kitlesel protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.
ABD yine polis şiddeti yüzünden karıştı

ABD’de Tennessee eyaletinin Memphis kentinde 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols'ın, 7 Ocak'ta beş polis tarafından gözaltına alınırken uğradığı şiddet sonucu ölümünün ardından dün yayınlanan dayak görüntüleri ülkede geniş çaplı protestolara neden oldu.

Beş siyahi polisin dört dakika içinde defalarca ağır şekilde dövmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitiren Nichols'a yönelik ölümcül polis şiddetinin görüntülerinin yayınlanması sonrasında ABD’nin birçok kentinde protesto gösterileri düzenlendi.

ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı açıklamada, videoyu izlediğinde büyük acı hissettiğini ve öfkelendiğini dile getirdi. Hem Başkan Biden hem de Tyre Nichols’ın ailesi protestoların barış içerisinde olması ve şiddet olaylarına dönüşmemesi çağrısında bulundu.

PROTESTOLARIN BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Boston, New York, Los Angeles ve Philedelphia gibi kentlerde, yayınlanan video sonrasında binlerce kişi sokağa çıktı. New York Belediye Başkanı Eric Adams eski bir polis olarak yayınlanan videoda gördüklerini irkilerek izlediğini söyledi.

Yetkililer ülke genelinde hafta sonu boyunca çok sayıda geniş çaplı protesto eylemi olmasını bekliyor. Bu sebeple birçok noktada güvenlik önlemleri arttırılıyor. Memphis kentinde dün öğleden sonra okullar tatil edilirken Cumartesi günü yapılacak etkinlikler de iptal edildi. 628 bin nüfusa sahip Memphis şehrinin yüzde 65’i siyahi ABD’lilerden oluşuyor.

Haklarında soruşturma açılan 5 polis ise tutuklandı.

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