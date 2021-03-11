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ABD yönetimi 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alacak

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ABD Başkanı Joe Biden, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alınması için talimat verdiğini açıkladı.
ABD yönetimi 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alacak

ABD Başkanı Joe Biden, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alınması için talimat verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da, Johnson & Johnson’ın aşısının üretilmesi için anlaşan Johnson & Johnson CEO’su Alex Gorsky ve dünyanın en büyük ilaç firmalarından Merck’in CEO’su Ken Frazier ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Söz konusu iki şirkete aşı üretimi konusunda birlikte çalışmalarından dolayı teşekkür eden Biden, bu şirketlerin, “vatanseverliği” ve “kamu sağlığını” ön plana koyduklarını vurguladı. Biden, daha önce mayıs sonuna kadar tüm Amerikalılara yetecek aşı stoklarının olacağını açıkladığını anımsatarak, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına, Johnson & Johnson’ın aşısından 100 milyon doz daha alınması için talimat verdiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler’in aşı programı Covax’a da 4 milyar dolar katkı sağladıklarını belirten Biden, “Elimizdeki aşılar artarsa, bunları dünyanın geri kalanı ile paylaşacağız.” diye konuştu.

Biden, Kovid-19 salgınının ciddi bir sorun olduğunun altını çizerek, “Bu virüs, daha yüksek duvar ya da çit örünce önlenebilen bir şey değil, dünya güvende olana kadar, kimse tam anlamıyla güvende olmayacak. Biz işe öncelikle Amerikalıları aşılamakla başlayacağız sonra da dünyanın geri kalanına yardım etmeye çalışacağız.” ifadesini kullandı. 

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