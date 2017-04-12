ABD'de askeri mermi fabrikasında patlama: 1 ölü

Patlamada bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı.
Fabrikanın düşük kalibreli mermi üretimi yaptığı ve bünyesinde NATO test merkezi barındırdığı belirtildi.
Patlamada bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı.
Fabrikanın düşük kalibreli mermi üretimi yaptığı ve bünyesinde NATO test merkezi barındırdığı belirtildi.
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