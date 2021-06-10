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ABD’de Askeri Üsse Silahlı Saldırı

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ABD’nin Teksas eyaletindeki bir askeri üsse silahlı saldırı düzenlendi. Kaçan iki saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.
ABD’de Askeri Üsse Silahlı Saldırı

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir askeri üsse silahlı saldırı düzenlendi. Kaçan iki saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

San Antonio-Lackland Üssü’ne yapılan saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığının en büyük üssü olan Lackland’de görevli Yarbay Brian S. Loveless, kimliği belirsiz iki kişi tarafından üssün giriş kapısına ateş edildiği, kaçan saldırganların bulunması için soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Söz konusu olay nedeniyle girişlere kapatılan askeri bölgenin, bir süre sonra açıldığı kaydedildi.

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