  • BIST 2.011,35
  • Altın 954.65
  • Dolar 14.462
  • Euro 15.7709
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

ABD'de Benzin Fiyatları Rekor Yüksek Seviyede

» »
ABD'de benzin fiyatları rekor yüksek seviyede
ABD'de Benzin Fiyatları Rekor Yüksek Seviyede

Rusya'dan petrol ithalatına kısıtlama getirileceğine ilişkin açıklamalarla ham petrol fiyatındaki yükseliş de hızlandı. ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,9 litre) başına 4,17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ham petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD'de benzin fiyatlarının da yükselmesine neden oldu.

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.

 

EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 5 doların üzerine çıktı. Rusya'dan petrol ithalatına kısıtlama getirileceğine ilişkin açıklamalarla ham petrol fiyatındaki yükseliş de hızlandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'ye yakın artışla 131 doların üzerine çıkarken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 126 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basına Sızan Pentagon Belgeleri Gündem Oldu!06 Mart 2022 Pazar 14:22
  • ABD’den Üst Düzey Heyet Venezuela’ya Gidiyor06 Mart 2022 Pazar 11:11
  • ABD'de Torununun Öldürülmesinde Rolü Olan Dedeye 100 Yıl Hapis05 Mart 2022 Cumartesi 12:37
  • ABD’den, NATO’nun Doğu Kanadında Bombardıman Uçaklarıyla Tatbikat05 Mart 2022 Cumartesi 10:57
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin, Pandora’nın Kutusunu Açacaktır04 Mart 2022 Cuma 22:53
  • ABD Ticaret Bakanlığı Rusya'ya Yönelik İhracat Kontrollerini Sıkılaştırdı04 Mart 2022 Cuma 20:35
  • ABD: İran’la nükleer anlaşmaya yakınız04 Mart 2022 Cuma 13:47
  • Beyaz Saray, Ukrayna İçin Keseninin Ağzını Açıyor03 Mart 2022 Perşembe 19:36
  • Putin’in Kellesini Getirene 1 Milyon Dolar Ödül03 Mart 2022 Perşembe 16:14
  • Rus oligarkın şüpheli ölümü03 Mart 2022 Perşembe 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti