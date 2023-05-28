  • BIST 4.580,67
  • Altın 1248.573
  • Dolar 19.921
  • Euro 21.3708
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

ABD’de ‘cadılık’ suçlamasıyla idam edilen 11 kişiye, 376 yıl sonra iade-i itibar

» »
ABD’nin Connecticut eyaletinde senatörler, 376 yıl önce “cadılık” suçlamasıyla idam edilen 11 kişinin itibarını iade etti.
ABD’de ‘cadılık’ suçlamasıyla idam edilen 11 kişiye, 376 yıl sonra iade-i itibar

ABD’nin Connecticut eyaletinde senatörler, 376 yıl önce “cadılık” suçlamasıyla idam edilen 11 kişinin itibarını iade etti.

Cadılık hükmü giyen fakat idam cezası infaz edilmeyen bir kişinin de suçsuz olduğu kayda geçirildi.

Cadılıktan ceza alanların soyundan gelenler, atalarının adlarının temize çıkarılması için yıllardır kampanya yürütüyordu.

Karar eyalet senatosunda 1’e karşı 33 oyla alındı.

Karara karşı çıkan tek senatör ise geçmiş dönemlerde yaşananların bu şekilde yeniden ele alınmasını doğru bulmadığını söyledi.

Senatör Rob Sampson, “Haklı veya haksız bir şekilde Amerika’nın geçmişini kötü gösteren yasalar görmek istemiyorum. Parlak ve daha iyi bir geleceğe odaklanmamızı istiyorum” dedi.

Yasa, eyalet temsilciler meclisini de 30’a karşı 121 oyla geçmişti.

2005 yılında kurulan Connecticut Cadılık Hükümlülerine İade-i İtibar adlı grup, kararın ardından yaptığı açıklamada “İki partiden de siyasetçiler, tarihçiler ve bu yasa için emek harcayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Yasa, New England bölgesinin ilk idamının 376. yıldönümü yaklaşırken kabul edildi.

AP ajansına konuşan eyalet senatörü Saud Anwar, bu yargılamalardan bir seçmeni sayesinde haberdar olduğunu, dünyanın çeşitli ülkelerinde bugün bile cadılıkla suçlanan insanlar olduğunu söyledi.

Geçen yıl da dönemin İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 1953-1736 arasında cadılıktan hüküm giyen çoğu kadın 4 bin İskoç’tan resmen özür dilemişti.

Bu kişilerin 2 bin 500’ü hükmün ardından idam edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’den Rusya’ya dünyanın en büyük uçak gemisiyle gözdağı24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:20
  • ABD’deki kiliselerle ilgili korkunç rapor24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:35
  • Donald Trump yeniden hakim karşısında…24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:43
  • ABD: Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi uzun vadeli bir taahhüt24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:41
  • Sahte patlama fotoğrafı, ABD borsasını sarstı24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:56
  • Latin Amerika’da kriz: Devlet Başkanını ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiler23 Mayıs 2023 Salı 11:42
  • Biden: Zelenskiy’den güvence aldım21 Mayıs 2023 Pazar 17:59
  • Ankara karşıtı ABD’li siyasetçiden seçim, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu21 Mayıs 2023 Pazar 15:16
  • Kanada liderinin tuhaf pozu tartışma yarattı: ‘Bizi rezil etti’20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:58
  • Biden’dan nükleer silahsız dünya sözü20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti